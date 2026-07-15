Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέος συναγερμός από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) για τα αντισυλληπτικά που περιέχουν δεσογεστρέλη ή ετονογεστρέλη, καθώς σύμφωνα με νέα στοιχεία, συνδέονται με αύξηση του κινδύνου εμφάνισης ενδοκρανιακού μηνιγγιώματος.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, η χρήση των αντισυλληπτικών με τις συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός χρόνου, συνδέεται με μικρή αύξηση του κινδύνου εμφάνισης του συγκεκριμένου μηνιγγιώματος.

Advertisement

Advertisement

Το μηνιγγίωμα είναι όγκος που αναπτύσσεται στους ιστούς που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι καλοήθης και εξελίσσεται αργά. Ωστόσο, ανάλογα με τη θέση ή το μέγεθός του, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά νευρολογικά προβλήματα.

Ο ΕΟΦ διευκρινίζει ότι, παρά την αύξηση του σχετικού κινδύνου, η πιθανότητα εμφάνισης μηνιγγιώματος παραμένει εξαιρετικά χαμηλή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αντιστοιχεί περίπου σε ένα επιπλέον περιστατικό ανά 67.300 γυναίκες που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα αντισυλληπτικά.

Οι νέες οδηγίες θα αποσταλούν στους επαγγελματίες υγείας όλων των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ενσωματωθούν στα φύλλα οδηγιών των αντίστοιχων φαρμάκων.