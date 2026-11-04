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Οι πιθανότητες επικράτησης των Δημοκρατικών στη Γερουσία ανέρχονται στο 86%, ενώ στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνά το 95%.

Η εφημερίδα διευκρινίζει πως η καταμέτρηση βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και οι τρέχουσες εκτιμήσεις δεν αποτελούν οριστικά εκλογικά αποτελέσματα.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, οι Δημοκρατικοί θα αποκτήσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου, επηρεάζοντας την προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

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Ισχυρό προβάδισμα για τους Δημοκρατικούς στη μάχη για τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου καταγράφει η περίφημη «βελόνα» των New York Times, καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την εκτίμηση στις 4:10 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας, οι πιθανότητες των Δημοκρατικών να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία ανέρχονται στο 86%. Ακόμη πιο ισχυρή εμφανίζεται η εικόνα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου το εκλογικό μοντέλο δίνει στο κόμμα πιθανότητα επικράτησης που ξεπερνά το 95%.

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Η «βελόνα» των New York Times αποτελεί ένα από τα πλέον γνωστά εργαλεία εκλογικής ανάλυσης στις ΗΠΑ. Συνδυάζει δημοσκοπικά δεδομένα, τις ψήφους που έχουν ήδη καταμετρηθεί και εκτιμήσεις για τις περιοχές όπου η καταμέτρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Καθώς ενσωματώνονται νέα στοιχεία, οι πιθανότητες νίκης για κάθε κόμμα αναπροσαρμόζονται.

Η ίδια η εφημερίδα επισημαίνει, πάντως, ότι η εκλογική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και οι προβλέψεις δεν αποτελούν οριστικά αποτελέσματα.

Γερουσία: Οι κρίσιμες πολιτείες και οι αμφίρροπες αναμετρήσεις

Σύμφωνα με το μοντέλο των New York Times, οι Δημοκρατικοί προηγούνται ή έχουν ήδη εξασφαλίσει 53 έδρες στη Γερουσία, έναντι 44 των Ρεπουμπλικανών, ενώ τρεις αναμετρήσεις παραμένουν ανοιχτές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Μίσιγκαν, όπου με καταμετρημένο το 14% των ψήφων, οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται να έχουν πιθανότητα επικράτησης 80%, με εκτιμώμενη τελική διαφορά 6,9 ποσοστιαίων μονάδων.

Στο Τέξας, μια πολιτεία που παραδοσιακά αποτελεί προπύργιο των Ρεπουμπλικανών, το μοντέλο δίνει στον Δημοκρατικό Τζέιμς Ταλαρίκο πιθανότητα νίκης 75%, με εκτιμώμενο προβάδισμα 4,5 μονάδων. Μέχρι εκείνη την ώρα είχε καταμετρηθεί το 53% των ψήφων.

Στο Οχάιο, με ενσωματωμένο το 56% των ψήφων, οι πιθανότητες επικράτησης των Δημοκρατικών διαμορφώνονται στο 65%, ενώ στο Κάνσας, με καταμετρημένο το 39%, φτάνουν το 67%.

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Στο Μέιν η πιθανότητα νίκης των Δημοκρατικών εκτιμάται στο 75%, παρά το γεγονός ότι είχε καταμετρηθεί μόλις το 5% των ψήφων. Στη Μινεσότα, όπου δεν είχαν ακόμη ενσωματωθεί ψήφοι στο μοντέλο, η αντίστοιχη εκτίμηση φτάνει το 78%.

Πιο οριακή είναι η εικόνα στην Αϊόβα, όπου οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται με πιθανότητα επικράτησης 52% και εκτιμώμενο προβάδισμα μόλις 0,2 ποσοστιαίων μονάδων. Στην Αλάσκα, η πιθανότητα νίκης τους υπολογίζεται στο 55%.

Αντίθετα, οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν συντριπτικό προβάδισμα σε πολιτείες όπως το Αρκάνσας, η Αλαμπάμα, το Τενεσί, η Οκλαχόμα και το Άινταχο, όπου οι πιθανότητες επικράτησής τους ξεπερνούν το 95%.

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Βουλή των Αντιπροσώπων: Πάνω από 95% η πιθανότητα νίκης των Δημοκρατικών

Ακόμη πιο καθαρή εμφανίζεται η εικόνα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου η «βελόνα» των New York Times δίνει στους Δημοκρατικούς πιθανότητα μεγαλύτερη του 95% να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία.

Με βάση τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, οι Δημοκρατικοί προηγούνται σε 229 εκλογικές περιφέρειες, έναντι 188 των Ρεπουμπλικανών, ενώ 18 αναμετρήσεις παραμένουν αμφίρροπες.

Για την εξασφάλιση της πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων απαιτούνται 218 από τις συνολικά 435 έδρες.

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Εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, οι Δημοκρατικοί θα αποκτήσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, εξέλιξη που θα αποτελέσει σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ και θα επηρεάσει καθοριστικά την υπόλοιπη προεδρική του θητεία.