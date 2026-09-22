Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ορισμένοι κάτοχοι των iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max αντιμετωπίζουν προβλήματα με το Face ID, το οποίο προκαλεί πάγωμα και επανεκκίνηση της συσκευής.

Η δυσλειτουργία εμφανίζεται κυρίως κατά την πρόσβαση σε προστατευμένες εφαρμογές ή περιεχόμενο, έπειτα από αποτυχημένη προσπάθεια βιομετρικής ταυτοποίησης.

Η Apple δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την αιτία του προβλήματος, ούτε έχει διευκρινίσει αν οφείλεται σε σφάλμα λογισμικού ή σε κάποιο κατασκευαστικό ζήτημα.

Δεν είναι γνωστό πόσο εκτεταμένο είναι το πρόβλημα, καθώς δεν επηρεάζονται όλες οι συσκευές που κυκλοφορούν με το λειτουργικό σύστημα iOS 27.

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Πρόβλημα με το Face ID αντιμετωπίζουν ορισμένοι από τους πρώτους κατόχους των iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, με τις συσκευές να »παγώνουν» και στη συνέχεια να πραγματοποιούν επανεκκίνηση ύστερα από αποτυχημένη προσπάθεια βιομετρικής ταυτοποίησης.

Οι πρώτες αναφορές εμφανίστηκαν λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία των νέων μοντέλων, τα οποία διατίθενται με το iOS 27. Συγκεκριμένα, το 9to5Mac αναφέρει ότι κατάφερε να αναπαραγάγει το πρόβλημα του Face ID σε τουλάχιστον ένα ευρωπαϊκό iPhone 18 Pro.

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Προς το παρόν, πάντως, δεν είναι γνωστό πόσο εκτεταμένη είναι η δυσλειτουργία. Δεν επηρεάζονται όλες οι συσκευές, ενώ η Apple δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την αιτία του προβλήματος ή εάν απαιτείται ενημέρωση λογισμικού για την αντιμετώπισή του.

iPhone 18 Pro Face ID bug causing system to crash and reboot for some users https://t.co/b153YELAFp by @bzamayo September 21, 2026

Πότε εμφανίζεται το bug με το Face ID στο iPhone 18 Pro

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναφορές, η δυσλειτουργία εμφανίζεται κυρίως όταν το Face ID χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε προστατευμένες εφαρμογές ή περιεχόμενο και όχι κατά το συνηθισμένο ξεκλείδωμα του iPhone από την οθόνη κλειδώματος.

Μεταξύ των περιπτώσεων που έχουν αναφερθεί είναι η εφαρμογή Passwords, οι ιδιωτικές καρτέλες του Safari και εφαρμογές τις οποίες ο κάτοχος έχει επιλέξει να προστατεύσει μέσω βιομετρικής ταυτοποίησης.

Το πρόβλημα φαίνεται να εκδηλώνεται έπειτα από αποτυχημένη αναγνώριση προσώπου και νέα προσπάθεια ταυτοποίησης. Σε ορισμένες από τις επηρεαζόμενες συσκευές, το iPhone σταματά να ανταποκρίνεται στις εντολές αφής και, ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα, πραγματοποιεί επανεκκίνηση, επιστρέφοντας στην οθόνη κλειδώματος.

Αντίστοιχες αναφορές έχουν δημοσιευτεί και από χρήστες στο Reddit, χωρίς ωστόσο αυτές να επιτρέπουν ασφαλή εκτίμηση για τον αριθμό των συσκευών που επηρεάζονται.

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Τι έχει αλλάξει στο Face ID των iPhone 18 Pro

Επισημαίνεται ότι τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max διαθέτουν ανασχεδιασμένο σύστημα στην περιοχή του Face ID, στο πλαίσιο του μικρότερου Dynamic Island των νέων μοντέλων.

Η Apple αναφέρει επίσημα ότι το Face ID των νέων συσκευών βασίζεται στην τεχνολογία TrueDepth της εμπρόσθιας κάμερας Center Stage. Παράλληλα, η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι το μικρότερο Dynamic Island εξακολουθεί να υποστηρίζει το Face ID για το ξεκλείδωμα της συσκευής, την ταυτοποίηση αγορών και τη σύνδεση σε εφαρμογές.

Μάλιστα, το 9to5Mac αναφέρει ότι η υπέρυθρη κάμερα έχει μεταφερθεί κάτω από την οθόνη, κοντά στην περιοχή όπου εμφανίζεται η ώρα. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι αυτή η αλλαγή σχετίζεται με τις επανεκκινήσεις.

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Στο software ή στο hardware το πρόβλημα;

Αυτό παραμένει το βασικό αναπάντητο ερώτημα. Το 9to5Mac εκτιμά ότι πιθανότατα πρόκειται για δυσλειτουργία λογισμικού που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με μελλοντική ενημέρωση του iOS 27. Η εκτίμηση αυτή, όμως, δεν αποτελεί επίσημη θέση της Apple.

Μάλιστα, χρήστης στο Reddit υποστήριξε ότι, μετά την επικοινωνία του με την υποστήριξη της Apple, του προτάθηκε αντικατάσταση της συσκευής. Πρόκειται για μεμονωμένη μαρτυρία και όχι για επίσημη γενική οδηγία της εταιρείας.

Υπάρχουν επίσης νεότερες μαρτυρίες χρηστών που αναφέρουν ότι το ίδιο πρόβλημα εμφανίστηκε και μετά την αντικατάσταση συσκευής. Οι αναφορές αυτές ενισχύουν την υπόθεση ότι μπορεί να υπάρχει ζήτημα λογισμικού, χωρίς όμως να αρκούν για να αποδείξουν την αιτία. Μέχρι να υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την Apple ή σχετική ενημέρωση του iOS, δεν μπορεί να θεωρηθεί επιβεβαιωμένο ούτε ότι πρόκειται αποκλειστικά για software bug ούτε ότι η αλλαγή στο hardware του Face ID ευθύνεται για τις επανεκκινήσεις.

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