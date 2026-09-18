Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τεράστια ουρά έκανε ο κόσμος έξω από ένα κατάστημα της Apple προκειμένου να προλάβουν να παραλάβουν πρώτου το νέο iPhone 18 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Το κατάστημα Apple στην οδό George Street άνοιξε τις πόρτες του πριν από οποιοδήποτε άλλο Apple Store στον πλανήτη έχοντας πρώτο το νέο κινητό και ήδη από την προηγούμενη ημέρα άνθρωποι είχαν κατασκηνώσει απέξω προκειμένου να είναι πρώτοι στη σειρά μόλις ανοίξουν οι πόρτες και να προμηθευτούν πρώτοι το νέο προϊόν.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρει η New York Post, ο 20χρονος Lachlan Collyer είχε φροντίσει να φτάσει έξω από το μαγαζί αρκετές ώρες νωρίτερα με μοναδικό σκοπό να πιάσει πρώτος στα χέρια του το νέο iPhone.

Όταν βγήκε από το κατάστημα κράταγε με υπερηφάνεια ψηλά το νέο του iPhone 18 Pro στο χρώμα «Glacier ice blue», αλλά ένας άλλος άνδρας επιχείρησε να του «κλέψει» τα φώτα της δημοσιότητας. Πέρασε μπροστά από τον Collyer και κατευθύνθηκε προς τις κάμερες υψώνοντας το δικό του τηλέφωνο στον αέρα και ανακηρύσσοντας τον εαυτό του ως τον πρώτο άνθρωπο στον κόσμο που το κατέχει. «Είμαι ο πρώτος! Είμαι ο πρώτος! Όλα τα γ@@@@ένα νέα είναι ψέματα!», φώναξε ο άνδρας καθώς έφευγε από το κατάστημα.

Ο Collyer, όμως, παρέμεινε ατάραχος καθώς ήταν πραγματικά ο πρώτος πελάτης που πέρασε την πόρτα. Στη συνέχεια μίλησε στα μέσα ενημέρωσης για τον ενθουσιασμό του που ήταν ο πρώτος που απέκτησε το πιο πρόσφατο προϊόν της Apple.