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Το νεοανακαλυφθέν είδος, το οποίο ονομάστηκε Demogorgonichthys arcanus, στερείται ματιών και χρωστικών ουσιών ενώ διαθέτει ιδιαίτερα σκελετικά χαρακτηριστικά.

Η επιστημονική ομάδα επιβεβαίωσε τη μοναδικότητα του είδους μέσω αξονικών τομογραφιών και γενετικών αναλύσεων που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Scientific Reports.

Ο πληθυσμός του ψαριού θεωρείται πολύ περιορισμένος, γεγονός που καθιστά το είδος ιδιαίτερα ευάλωτο, αν και η περιοχή τελεί υπό καθεστώς προστασίας.

Η ανακάλυψη αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω εξερεύνηση και προστασία των υπόγειων οικοσυστημάτων που φιλοξενούν άγνωστα είδη.

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Σε μία από τις σημαντικότερες ζωολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών προχώρησαν Αμερικανοί ερευνητές στην Αλαμπάμα, φέρνοντας στο φως ένα άγνωστο και εξαιρετικά σπάνιο είδος ψαριού.

Η ανακάλυψη έγινε στο σπήλαιο Bobcat Cave, κοντά στο Χάντσβιλ, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης καταγραφής της τοπικής πανίδας. Ενώ η επιστημονική ομάδα στόχευε στη μελέτη ήδη γνωστών ειδών —όπως η προστατευόμενη γαρίδα της Αλαμπάμας, δύο είδη καραβίδας και το νότιο ψάρι των σπηλαίων— ήρθε αντιμέτωπη με ένα πλάσμα εντελώς πρωτόγνωρο για την επιστήμη.

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Το νεοανακαλυφθέν είδος δεν διαθέτει μάτια, φέρει καμπούρα, ακανθώδη πτερύγια και ένα σχήμα ρύγχους που δεν μοιάζει με κανένα άλλο ψάρι των σπηλαίων. Επιπλέον, στερείται πλήρως χρωστικών ουσιών, με αποτέλεσμα κάτω από το διαφανές δέρμα του να διακρίνεται ακόμα και ο εγκέφαλός του.

Αυτή η διαφάνεια δεν είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστη, όπως εξηγεί ο Δρ. Τζόναθαν Άρμπρουστερ, έφορος ιχθυολογίας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Auburn στην Αλαμπάμα και συνερευνητής της σχετικής μελέτης.

«Συνήθως το παρατηρούμε σε μικρότερα ψάρια που ζουν σε ανοιχτά νερά, ώστε να καμουφλάρονται στα διαυγή ύδατα», ανέφερε ο Άρμπρουστερ.

Scientists believe newly discovered demon cavefish may be among rarest fish in the world | Click on the image to read the full story https://t.co/hlcHSCOmf0 — WYFF News 4 (@wyffnews4) August 2, 2026

Μια ονομασία εμπνευσμένη από τη σειρά «Stranger Things»

Το πλάσμα μοιάζει να βγήκε από σειρά επιστημονικής φαντασίας — και έτσι, πολύ εύστοχα, βαφτίστηκε Demogorgonichthys arcanus (ή «ψάρι-δαίμονας των σπηλαίων»), παίρνοντας το όνομά του από το τέρας Demogorgon της δημοφιλούς σειράς του Netflix, Stranger Things.

Αρχικά, ο καθηγητής Μάθιου Νίμιλερ δεν ήταν βέβαιος αν το ψάρι ανήκε στο ήδη γνωστό είδος του νότιου ψαριού των σπηλαίων.

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«Με τα χρόνια έχω δει πόσο μεγάλες παραλλαγές μπορούν να εμφανίσουν αυτά τα ψάρια και έχω γελαστεί ξανά από ζώα που έμοιαζαν διαφορετικά αλλά γενετικά ήταν σχεδόν ίδια», δήλωσε ο Νίμιλερ, αναπληρωτής καθηγητής βιολογικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα στο Χάντσβιλ. «Αλλά αυτό το είδος είχε σταθερές διαφορές που επιβεβαιώνονταν συνεχώς».

Ο Νίμιλερ μοιράστηκε φωτογραφίες με τον Άρμπρουστερ και τη Δρ. Πάμελα Χαρτ. Συγκρίνοντας τα δείγματα, η ομάδα προχώρησε σε αξονικές τομογραφίες (CT scans), γενετικές αναλύσεις και άλλες εξετάσεις, διαπιστώνοντας ότι τα πλάσματα αυτά διέφεραν σκελετικά από κάθε άλλο ταυτοποιημένο ζώο του σπηλαίου. Βάσει αυτών των ευρημάτων, οι ερευνητές περιέγραψαν το ψάρι ως ένα εντελώς νέο γένος και είδος.

Αν και παραμένει άγνωστος ο ακριβής πληθυσμός τους, θεωρείται πως πρόκειται για ένα από τα σπανιότερα ψάρια στον πλανήτη.

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«Το είδος είναι γνωστό από μία και μόνο τοποθεσία και, εξ όσων γνωρίζουμε, διαθέτει εξαιρετικά μικρό πληθυσμό», σημείωσε ο Νίμιλερ.

Τα ευρήματα της επιστημονικής ομάδας δημοσιεύθηκαν στις 6 Ιουλίου στο περιοδικό Scientific Reports.

«Πώς ονομάζεις ένα κατάλευκο, τυφλό και ακαθόριστο πλάσμα; Είναι δύσκολο να βρεις περιγραφικά ονόματα για κάτι τέτοιο, γι’ αυτό πολλοί οργανισμοί των σπηλαίων παίρνουν ονόματα εμπνευσμένα από υπόγεια πλάσματα της μυθολογίας ή της ποπ κουλτούρας», εξήγησε.

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Τι ξέρουμε για τη ζωή του

Πολύ λίγα πράγματα είναι γνωστά για τη συμπεριφορά του. Οι ερευνητές δεν μπορούν ακόμα να διακρίνουν τα αρσενικά από τα θηλυκά και δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για τον τρόπο αναπαραγωγής τους. Όσον αφορά τη διατροφή του, το ψάρι πιθανότατα τρέφεται με ό,τι χωράει στο στόμα του.

Η ανακάλυψη αυτή υποδηλώνει ότι ενδέχεται να υπάρχουν κι άλλα άγνωστα είδη, ακόμη και σε περιοχές που έχουν μελετηθεί εκτενώς. Τέτοια είδη συχνά καταφεύγουν σε εκτάσεις με περιορισμένη πρόσβαση, όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Μάλιστα, το σπήλαιο Bobcat Cave βρίσκεται κάτω από τη στρατιωτική βάση Redstone Arsenal του αμερικανικού στρατού.

Los científicos creen que el pez de cueva "demonio", recién descubierto, podría ser uno de los peces más raros del mundo https://t.co/aKFWH2fKfu Advertisement August 1, 2026

Η Δρ. Σουζάν ΜακΓκώ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, χαρακτήρισε την ανακάλυψη νέων σπονδυλωτών στη Βόρεια Αμερική ως «εξαιρετικά σπάνιο γεγονός», τονίζοντας πως είναι εντυπωσιακό το πώς δύο διαφορετικά είδη ψαριών των σπηλαίων συνυπάρχουν στο ίδιο σημείο, έχοντας εξελιχθεί από διαφορετικούς προγόνους.

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Την τελευταία φορά που επισκέφθηκε το σπήλαιο, ο Νίμιλερ μέτρησε 27 άτομα του νέου είδους, αριθμός που μάλλον δεν αντιπροσωπεύει τον συνολικό πληθυσμό. Ωστόσο, η λεκάνη απορροής που τροφοδοτεί το σύστημα με υπόγεια ύδατα είναι πολύ μικρή, γεγονός που καθιστά το ψάρι πιθανότατα κρίσιμα κινδυνεύον.

Παρ’ όλα αυτά, επειδή στην περιοχή εφαρμόζονται ήδη μέτρα προστασίας της ποιότητας του νερού, οι επιστήμονες θεωρούν αμφίβολο το ενδεχόμενο να οδηγηθεί σε εξαφάνιση.

«Οι οργανισμοί των σπηλαίων λειτουργούν σαν “καναρίνια στο ορυχείο”», κατέληξε ο Άρμπρουστερ. «Αν ο πληθυσμός τους μειωθεί, σημαίνει ότι το υπόγειο νερό έχει μολυνθεί. Ανακαλύπτοντας τέτοια είδη, ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην κατανόηση και την αντιμετώπιση της κρίσης βιοποικιλότητας. Πρέπει να κατανοήσουμε τον πλανήτη μας για να διασφαλίσουμε τη δική μας επιβίωση στο μέλλον».

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Πηγή: CNN