(είδηση σε εξέλιξη…)

Συναγερμός σήμανε πριν λίγη ώρα (26/11) στο κέντρο της Ουάσινγκτον, όταν δύο μέλη της Εθνοφρουράς δέχτηκαν πυροβολισμούς κοντά στον σταθμό του μετρό Farragut West, μόλις 1,5 χιλιόμετρο από τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ενδέχεται ο αριθμός των τραυματιών να είναι μεγαλύτερος.

#BREAKING: Photo of National Guard shot near White House pic.twitter.com/1ptDAyQI7c November 26, 2025

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για έναν από τους τραυματίες, ο οποίος φέρεται να χτυπήθηκε στο κεφάλι από πολύ μικρή απόσταση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα.

Μετά το περιστατικό, ο Λευκός Οίκος τέθηκε άμεσα σε κατάσταση lockdown, με όσους βρίσκονταν στο κτίριο να μεταφέρονται σε ασφαλείς χώρους μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ασφαλείας. Την ώρα της επίθεσης, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στη Φλόριντα.

🚨 BREAKING UPDATE: MULTIPLE National Guard soldiers have been SHOT near the White House



At least three casualties being reported



The shooter is reportedly still on the loose



Law enforcement racing from all throughout the city



PRAY FOR THESE TROOPS🙏🏻pic.twitter.com/u5tqnN9mVW — Nick Sortor (@nicksortor) November 26, 2025

Η Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσινγκτον ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η περιοχή έχει αποκλειστεί και πως ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Οι αρχές προτρέπουν τους πολίτες να αποφεύγουν το σημείο, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Εθνοφρουρά δεν έχει σχολιάσει ακόμη το περιστατικό, ενώ παραμένει ασαφές τι ακριβώς οδήγησε στην επίθεση.

Reports of a shooting near the Farragut West Metro Station in Downtown Washington, D.C., only about a mile from the White House, with casualties and fatalities including two members of the National Guard. pic.twitter.com/WwlOalaDRE — OSINTdefender (@sentdefender) November 26, 2025

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί πλήρως και ότι η κυβέρνηση «παρακολουθεί ενεργά αυτή την τραγική κατάσταση».

