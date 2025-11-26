(είδηση σε εξέλιξη…)
Συναγερμός σήμανε πριν λίγη ώρα (26/11) στο κέντρο της Ουάσινγκτον, όταν δύο μέλη της Εθνοφρουράς δέχτηκαν πυροβολισμούς κοντά στον σταθμό του μετρό Farragut West, μόλις 1,5 χιλιόμετρο από τον Λευκό Οίκο.
Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ενδέχεται ο αριθμός των τραυματιών να είναι μεγαλύτερος.
Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για έναν από τους τραυματίες, ο οποίος φέρεται να χτυπήθηκε στο κεφάλι από πολύ μικρή απόσταση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα.
Μετά το περιστατικό, ο Λευκός Οίκος τέθηκε άμεσα σε κατάσταση lockdown, με όσους βρίσκονταν στο κτίριο να μεταφέρονται σε ασφαλείς χώρους μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ασφαλείας. Την ώρα της επίθεσης, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στη Φλόριντα.
Η Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσινγκτον ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η περιοχή έχει αποκλειστεί και πως ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Οι αρχές προτρέπουν τους πολίτες να αποφεύγουν το σημείο, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η Εθνοφρουρά δεν έχει σχολιάσει ακόμη το περιστατικό, ενώ παραμένει ασαφές τι ακριβώς οδήγησε στην επίθεση.
Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί πλήρως και ότι η κυβέρνηση «παρακολουθεί ενεργά αυτή την τραγική κατάσταση».