Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η σάλτσα ranch αναδείχθηκε σε απρόσμενο γαστρονομικό πρωταγωνιστή του Μουντιάλ 2026, καθώς δέκα εκατομμύρια τουρίστες την καταναλώνουν κατά την παραμονή τους στη χώρα.

Η αυξημένη ζήτηση οδήγησε την Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ να θέσει περιορισμούς στη μεταφορά των συσκευασιών μέσω των χειραποσκευών στα αεροδρόμια.

Οι εταιρείες Kraft-Heinz και Hidden Valley αξιοποιούν επιχειρηματικά το φαινόμενο, σχεδιάζοντας προϊόντα συμβατά με τους αεροπορικούς κανονισμούς και προωθώντας τη διεθνή επέκταση.

Οι διαιτολόγοι συνιστούν μέτρο στην κατανάλωση της σάλτσας, τονίζοντας ότι μια μερίδα περιέχει σημαντικό αριθμό θερμίδων και λιπαρών.

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Ποιος θα το περίμενε ότι μία αμερικανική σάλτσα θα γινόταν ο απρόσμενος πρωταγωνιστής του Μουντιάλ 2026 με χιλιάδες ταξιδιώτες να την αποθεώνουν και την Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ να θέτει όρια ως προς τον αριθμό των συσκευασιών που μπορούν να κουβαλήσουν στο αεροπλάνο;

Το γαστρονομικό φαινόμενο του Μουντιάλ

Η Ranch dressing, μία σάλτσα, που παρασκευάζεται κυρίως από βουτυρόγαλα, φυτικά έλαια και μπαχαρικά μετατράπηκε σε σύμβολο της αμερικανικής γαστρονομίας, διότι 10 εκατομμύρια τουρίστες που παρακολουθούν από κοντά τους αγώνες την καταναλώνουν.

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When international visitors descended on the United States for the World Cup, one food rose above all others: ranch dressing, @elcush writes. https://t.co/yVMuEoh0O2 — The Atlantic (@TheAtlantic) June 27, 2026

Αυτή η «αγάπη», αν και ξεκίνησε από τα social media, μπορεί να αξιοποιηθεί και επιχειρηματικά. Η Kraft-Heinz ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει συσκευασίες ranch που συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών, ειδικά για τους ταξιδιώτες που θέλουν να το πάρουν μαζί τους στο εξωτερικό. Από την πλευρά της, η Hidden Valley τεστάρει το ενδιαφέρον για διεθνή επέκταση, έχοντας ήδη δεχθεί χιλιάδες αιτήσεις για influencers που θα προωθήσουν το προϊόν στην Ευρώπη.

Kraft is now offering travel-size packs of its ranch dressing as the condiment gains international fans who are in the U.S. for the World Cup. https://t.co/qISUR28mRh pic.twitter.com/0W4wK9hv0d — ABC News (@ABC) June 23, 2026

Ο ενθουσιασμός των φιλάθλων για τη σάλτσα είναι τόσο μεγάλος, που η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) των ΗΠΑ αναγκάστηκε να παρέμβει. «Η χειραποσκευή σας δεν φτιάχτηκε για… 4 μπουκάλια ranch», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Instagram η TSA, υπενθυμίζοντας ότι τα υγρά στις χειραποσκευές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 100 ml (3,4 ουγγιές). «Αν επισκέπτεστε τη χώρα για το Μουντιάλ και ανακαλύψατε το ranch, παρακαλούμε βάλτε το στις αποσκευές που θα παραδώσετε στο αεροδρόμιο», πρόσθεσε η υπηρεσία.

Η γέννηση του brand

Το ranch είναι το πιο δημοφιλές dressing για σαλάτες στις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες. Επινοήθηκε τη δεκαετία του 1950 από έναν υδραυλικό στην Αλάσκα, ο οποίος έψαχνε τρόπο να κάνει τα γεύματα των συναδέλφων του πιο ενδιαφέροντα. Όταν αργότερα μετακόμισε στην Καλιφόρνια, άρχισε να πουλάει τα μείγματα μπαχαρικών του. Το 1972, η εταιρεία Clorox αγόρασε το brand «Hidden Valley Ranch» και δημιούργησε την εμφιαλωμένη εκδοχή που κυκλοφορεί σήμερα, με τις ετήσιες πωλήσεις να αγγίζουν το 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια.

Οι διαιτολόγοι εφηστούν την προσοχή

Οι διαιτολόγοι συνιστούν μέτρο,καθώς το ranch δεν είναι «υπερτροφή» αλλά ούτε και «διατροφική καταστροφή». Μια μερίδα 2 κουταλιών της σούπας περιέχει περίπου 130 θερμίδες και 13 γραμμάρια λίπους. «Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να απολαύσει κανείς τα λαχανικά του», σημειώνει, προτείνοντας την αντικατάσταση της μαγιονέζας με γιαούρτι για μια πιο υγιεινή εκδοχή.

International World Cup fans visiting the U.S. have gone crazy for ranch, the quintessential American salad dressing and dip, prompting some to even attempt to bring the creamy condiment abroad.



Read more: https://t.co/w6frfbYztx pic.twitter.com/FgQzYGu1i0 — ABC News (@ABC) June 27, 2026

Σε κάθε περίπτωση, η «μανία» με αυτή τη σάλσα αποδεικνύει ότι, μερικές φορές, οι μεγαλύτερες ανακαλύψεις ενός ταξιδιού δεν βρίσκονται στα εισιτήρια ή τα ξενοδοχεία, αλλά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Όπως δήλωσε και στέλεχος της Kraft-Heinz: «Το brand building έχει να κάνει με το να είσαι επίκαιρος σε αυτές τις πολιτισμικές στιγμές όπου η μάρκα σου έχει σημασία».