Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με στρατιωτική επέμβαση και στη Γροιλανδία, αν αποτύχει η προπάθεια δωροδοκίας των πολιτών της, μόλις το 17% των Αμερικανών φαίνεται ότι εγκρίνει και επικροτεί τις φιλοδοξίες του Αμερικανού Προέδρου να κατακτήσει το νησί.

Μάλιστα, μεταξύ των επικριτών του που αντιτίθενται στη χρήση στρατιωτικής βίας για την προσάρτηση του νησιού είναι και μια σημαντική πλειοψηφία Ρεπουμπλικανών εκτός από τους Δημοκρατικούς ψηφοφόρους.

Δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, έδειξε ότι οι Αμερικανοί ανησυχούν ιδιαίτερα για τις απειλές του Τραμπ προς τη σύμμαχο του ΝΑΤΟ, Δανία, καθώς η Γροιλανδία αποτελεί έδαφός της εδώ και αιώνες.

Κι όλα αυτά, ενώ ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, και ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, πρόκειται να συναντηθούν με τους υπουργούς Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, εν μέσω δηλώσεων του πρωθυπουργού της Γροιλανδίας ότι το έθνος του θα προτιμούσε να παραμείνει μέρος της Δανίας.

Ο Τραμπ όμως εξακολουθεί να έχει άλλη άποψη, υπογραμμίζοντας ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ καθώς η Ουάσινγκτον έχει χρέος να αποτρέψει την στρατηγική επικράτηση Ρωσίας και Κίνας.

Το 47% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση πάντως αποδοκίμασε τις προσπάθειες των ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, ενώ το 35% δήλωσε ότι δεν είναι σίγουροι ότι είναι καλή ιδέα.

Περίπου ένας στους πέντε Αμερικανούς δήλωσε ότι δεν ήξερε καν για τα σχέδια απόκτησης της Γροιλανδίας ενώ υποστήριξαν ότι η προσπάθεια έχει έρθει στο προσκήνιο καθώς ο Τραμπ θέλει να κυριαρχήσει στο Δυτικό Ημισφαίριο μετά την απόφασή του να «κυβερνήσει» τη Βενεζουέλα.

Μόνο το 4% των Αμερικανών – μεταξύ των οποίων μόνο 1 στους 10 Ρεπουμπλικάνους και σχεδόν κανένας Δημοκρατικός – δήλωσε ότι θα ήταν «καλή ιδέα» για τις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική βία για να καταλάβουν τη Γροιλανδία από τη Δανία.

Περίπου το 71% θεώρησε ότι θα ήταν κακή ιδέα, (9 στους 10 Δημοκρατικούς και 6 στους 10 Ρεπουμπλικάνους) ενώ 1 στους 3 Ρεπουμπλικάνους δήλωσε ότι δεν ήταν σίγουρος αν ήταν καλή ή κακή ιδέα.

Η Δανία προειδοποίησε ότι η χρήση στρατιωτικής βίας θα σηματοδοτούσε το τέλος του ΝΑΤΟ, της διατλαντικής αμυντικής συνθήκης που αποτελεί βασικό στοιχείο της παγκόσμιας τάξης από το 1949.

Περίπου το 66% των ερωτηθέντων, συμπεριλαμβανομένου του 91% των Δημοκρατικών και του 40% των Ρεπουμπλικάνων, δήλωσε ότι ανησυχεί ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία θα βλάψουν τη συμμαχία του ΝΑΤΟ και τις σχέσεις των ΗΠΑ με τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Περίπου το 10% των ερωτηθέντων (από 9% που ήταν πριν από 1 χρόνο) υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ «θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική δύναμη για να αποκτήσουν νέα εδάφη, όπως η Γροιλανδία και η Διώρυγα του Παναμά».

Ανάμεσα στους ισχυρούς επικριτές του Τραμπ είναι και Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές και βουλευτές οι οποίοι έχουν εκφράσει σκεπτικισμό για τις φιλοδοξίες του Τραμπ για τη Γροιλανδία, ιδίως όσον αφορά τις απειλές κατά της Δανίας.

Εκτός από τη Δανία, ο Τραμπ έχει επίσης απειλήσει με δράση κατά του Ιράν εκάτι που όπως δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, το 33% των Αμερικανών εγκρίνει τον χειρισμό του Τραμπ στο Ιράν, ενώ το 43% τον αποδοκιμάζει.

