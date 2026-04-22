Η Meta εγκαθιστά νέο λογισμικό παρακολούθησης στους υπολογιστές εργαζομένων της στις ΗΠΑ, το οποίο καταγράφει κινήσεις ποντικιού, κλικ και πληκτρολογήσεις, με σκοπό τη χρήση τους στην εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της. Η εταιρεία ενημέρωσε το προσωπικό της μέσω εσωτερικών σημειωμάτων που είδε το Reuters, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη AI agents που θα μπορούν να εκτελούν εργασιακές διαδικασίες αυτόνομα.

Το εργαλείο, με την ονομασία «Model Capability Initiative» (MCI), θα λειτουργεί σε επαγγελματικές εφαρμογές και ιστότοπους και θα μπορεί επίσης να λαμβάνει περιστασιακά στιγμιότυπα της οθόνης των εργαζομένων, σύμφωνα με ένα από τα σημειώματα που αναρτήθηκε την Τρίτη 21 Απριλίου, σε κανάλι της ομάδας Meta SuperIntelligence Labs.

Στόχος του συστήματος, όπως αναφέρεται στο σημείωμα, είναι η βελτίωση των μοντέλων AI της εταιρείας σε τομείς όπου δυσκολεύονται να αναπαράγουν τον τρόπο που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με υπολογιστές, όπως η επιλογή από αναπτυσσόμενα μενού (dropdown menus) και η χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου. «Εδώ μπορούν όλοι οι εργαζόμενοι της Meta να βοηθήσουν τα μοντέλα να γίνουν καλύτερα απλώς κάνοντας την καθημερινή τους εργασία», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram έχει επιταχύνει την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες της, επιχειρώντας να αναδιαμορφώσει το ανθρώπινο δυναμικό της γύρω από αυτήν την τεχνολογία, υποστηρίζοντας ότι έτσι θα βελτιωθεί η αποδοτικότητα της εταιρείας.

Ο CTO της Meta, Andrew Bosworth, ενημέρωσε τους εργαζομένους σε ξεχωριστό σημείωμα τη Δευτέρα 20 Απριλίου, ότι η εταιρεία θα ενισχύσει τη συλλογή εσωτερικών δεδομένων στο πλαίσιο των προσπαθειών «AI for Work», οι οποίες έχουν πλέον μετονομαστεί σε «Agent Transformation Accelerator» (ATA).

«Το όραμα μας είναι οι πράκτορές μας θα κάνουν κυρίως τη δουλειά και ο δικός μας ρόλος θα είναι να τους κατευθύνουμε, να τους αξιολογούμε και να τους βοηθάμε να βελτιώνονται», ανέφερε ο Bosworth. Όπως πρόσθεσε, στόχος είναι οι agents να «εντοπίζουν αυτόματα πού χρειάστηκε να παρέμβουμε, ώστε να γίνονται καλύτεροι την επόμενη φορά».

‘Ενας από τους εκροσώπους της Meta, ο Andy Stone, επιβεβαίωσε ότι τα δεδομένα από το MCI θα περιλαμβάνονται στις εισροές για την εκπαίδευση των μοντέλων. Διευκρίνισε επίσης ότι τα δεδομένα αυτά δεν θα χρησιμοποιούνται για αξιολόγηση απόδοσης ή για άλλους σκοπούς πέρα από την εκπαίδευση των μοντέλων, και ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για την προστασία «ευαίσθητου περιεχομένου», χωρίς όμως να διευκρινίσει ποιες κατηγορίες δεδομένων εξαιρούνται από τη συλλογή.

Μία γενικότερη τάση που γίνεται πράξη

Η τάση αυτοματοποίησης εργασιών που μέχρι σήμερα εκτελούνται από ανθρώπους, αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη πρακτική μεταξύ μεγάλων αμερικανικών εταιρειών φέτος, ιδιαίτερα στον τεχνολογικό τομέα. Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον της Silicon Valley, λόγω της ικανότητάς τους να χειρίζονται σύνθετες εργασίες όπως η δημιουργία εφαρμογών και η οργάνωση μεγάλων όγκων δεδομένων με περιορισμένη ανθρώπινη επίβλεψη, προκαλώντας παράλληλα πιέσεις στις μετοχές παραδοσιακών εταιρειών λογισμικού και οδηγώντας ορισμένα στελέχη σε σχέδια για εκτεταμένες περικοπές θέσεων εργασίας.

Η Meta σχεδιάζει να προχωρήσει σε απολύσεις που θα αφορούν το 10% του προσωπικού της σε όλο τον κόσμο από τις 20 Μαΐου, ενώ εξετάζει και περαιτέρω σημαντικές περικοπές μέσα στη χρονιά.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι, η τεχνολογία καταγραφής υπολογιστών και λήψης στιγμιότυπων οθόνης έχει χρησιμοποιηθεί ιστορικά από εταιρείες για τον εντοπισμό παραπτωμάτων ή μη επαγγελματικής χρήσης, σύμφωνα με την Ifeoma Ajunwa, καθηγήτρια νομικής στο Yale University. Ωστόσο, όπως σημειώνει, η καταγραφή πληκτρολογήσεων εργαζομένων προχωρά ακόμη περισσότερο τη συλλογή δεδομένων, υποβάλλοντας εργαζόμενους γραφείου σε επίπεδο επιτήρησης σε πραγματικό χρόνο, το οποίο μέχρι πρόσφατα αφορούσε κυρίως συγκεκριμένους επαγγελαμτικούς κλάδους.

Με πληροφορίες από Reuters