Η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε τα πρώτα πακέτα αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, τα οποία αναμένεται σύντομα να αποσταλούν, καθώς η Ουάσινγκτον έχει ξεκινήσει και πάλι την αποστολή όπλων στο Κίεβο στο πλαίσιο μιας νέας χρηματοδοτικής συμφωνίας με τους νατοϊκούς συμμάχους, αναφέρει το Reuters.

Αυτή είναι η πρώτη χρήση ενός νέου μηχανισμού που αναπτύχθηκε από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους για την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία από τα αποθέματα των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας κεφάλαια από χώρες του ΝΑΤΟ.



Ο υφυπουργός Άμυνας για θέματα πολιτικής, Elbridge Colby, ενέκρινε δύο αποστολές αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού που ονομάζεται «Λίστα Προτεραιοτήτων της Ουκρανίας» (Prioritized Ukraine Requirements List), γνωστή με το ακρωνύμιο PURL, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η ανανεωμένη διατλαντική συνεργασία, που στοχεύει να ενισχύσει το Κίεβο με όπλα αξίας έως και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έρχεται σε μια στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την απογοήτευσή του για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Μόσχας εναντίον της γειτονικής χώρας, παρά τις προσπάθειές του να επιτύχει ένα διαπραγματευτικό τέλος στον πόλεμο.



Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση Τραμπ έχει πουλήσει όπλα στην Ουκρανία ή έχει στείλει δωρεές που είχαν εγκριθεί από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ήταν ένθερμος υποστηρικτής του Κιέβου.



Οι πηγές αρνήθηκαν να δώσουν ακριβή κατάλογο των όπλων που έχουν εγκριθεί για αγορά από τους Ευρωπαίους για την Ουκρανία, αλλά ανέφεραν ότι περιλαμβάνονται συστήματα αεροπορικής άμυνας, τα οποία η Ουκρανία χρειάζεται επειγόντως λόγω της τεράστιας αύξησης των ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους.



Μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο κατάλογος PURL βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης από τη μονάδα πολιτικής του Πενταγώνου.



Το Πεντάγωνο δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. «Είναι τα πράγματα που ζητούσαν (σ.σ οι Ουκρανοί). Πολλά πράγματα», είπε η πηγή. «Είναι η ροή που τους επιτρέεπει να σταθεροποιήσουν τις γραμμές μέχρι τώρα».

Σύμφωνα με ειδικούς, οι ανάγκες της Ουκρανίας παραμένουν ίδιες με τους προηγούμενους μήνες: αμυντικά συστήματα, αναχαιτιστικά, συστήματα, ρουκέτες και πυροβολικό

