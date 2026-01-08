Την εξαγορά των κατοίκων της Γροιλανδίας για να αποσχιστούν από τη Δανία και να ενταχθούν στις ΗΠΑ θέλει η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Έτσι κάθε πολίτης της μικρής χώρας θα λάβει από 10.000 έως 100.000 δολάρια για να απαρνηθούν τη Δανία, διαφορετικά ο Τραμπ θα εξετάσει τη διπλωματική αλλά και στρατιωτική προσέγγιση.

Όπως αναφέρει το Reuters, η ιδέα να δοθούν χρήματα απευθείας στους 57.000 κατοίκους της Γροιλανδίας δείχνει πως ο Τραμπ θέλει να κάνει συμφωνία απευθείας με τους πολίτες παρακάμπτοντας την κυβέρνηση τους και φυσικά τη Δανία.

Η στρατηγική αυτή είναι μέρος των σχεδίων του Λευκού Οίκου για την απόκτηση της Γροιλανδίας, που περιλαμβάνουν επίσης την ενδεχόμενη στρατιωτική δράση, αν και η πληρωμή χρημάτων ενδέχεται να φανεί υπερβολικά συναλλακτική και ταπεινωτική, για έναν πληθυσμό που έχει διαρκώς συζητήσει την ανεξαρτησία του και την οικονομική του εξάρτηση από τη Δανία.

Αν η εξαγορά της εθνικότητας των Γροιλανδών αποτύχει ο Τραμπ θα περάσει στο plan Β, τη σύναψη συμφωνίας «Compact of Free Association» (COFA), ανάλογη με αυτές που έχουν υπογραφεί μόνο με μικρές νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού. Βέβαια ένα ακόμη σενάριο είναι μια στρατιωτική επιχείρηση αλά Βενεζουέλα, που σίγουρα θα του στοιχίσει λιγότερο…