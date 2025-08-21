Ο Βλαντιμίρ Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, να αποκηρύξει τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να κρατήσει τα δυτικά στρατεύματα εκτός της χώρας, αποκαλύπτει το Reuters, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με τα ανώτατα κλιμάκια του Κρεμλίνου.

Ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή για την πρώτη σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια με τον Πούτιν να περνάει σχεδόν όλη την τρίωρη κλειστή συνάντησή τους συζητώντας πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένας συμβιβασμός για την Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές που ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Μιλώντας μετά τη συνάντηση δίπλα στον Τραμπ, ο Πούτιν είπε ότι η συνάντηση θα ανοίξει, ελπίζουμε, το δρόμο για την ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά κανένας από τους δύο ηγέτες δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι συζήτησαν.

Στην πιο λεπτομερή ρωσική αναφορά μέχρι σήμερα σχετικά με την πρόταση του Πούτιν στη σύνοδο κορυφής, το Reuters μπόρεσε να σκιαγραφήσει τα βασικά σημεία που θα ήθελε να δει το Κρεμλίνο σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Πού φέρεται να κάνει πίσω

Ουσιαστικά, σύμφωνα με ρωσικές πηγές, ο Πούτιν έκανε συμβιβασμούς στις εδαφικές απαιτήσεις που είχε θέσει τον Ιούνιο του 2024, οι οποίες απαιτούσαν από το Κίεβο να παραχωρήσει το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών που η Μόσχα διεκδικεί ως μέρος της Ρωσίας: το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, που αποτελούν το Ντονμπάς, καθώς και τη Χερσώνα και το Ζαπορίζια στο νότο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην νέα του πρόταση, ο Ρώσος πρόεδρος επιμένει στο αίτημά του να αποσυρθεί πλήρως η Ουκρανία από τα τμήματα του Ντονμπάς.

Ως αντάλλαγμα, η Μόσχα θα σταματήσει τις επιθέσεις στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα.

Η Μόσχα είναι επίσης πρόθυμη να παραδώσει τα μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας που ελέγχει, ως μέρος μιας πιθανής συμφωνίας, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Πούτιν επιμένει επίσης στις προηγούμενες απαιτήσεις του, σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία πρέπει να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ και να λάβει νομικά δεσμευτική υπόσχεση από τη στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ότι δεν θα επεκταθεί περαιτέρω προς τα ανατολικά, καθώς και να θέσει όρια στον ουκρανικό στρατό, αλλά και να συμφωνήσει ότι δεν θα αναπτυχθούν δυτικές δυνάμεις στην Ουκρανία ως μέρος ειρηνευτικής δύναμης, ανέφεραν οι πηγές.

Η στάση του Ζελένσκι

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα απορρίψει την ιδέα της απόσυρσης από διεθνώς αναγνωρισμένα ουκρανικά εδάφη ως μέρος μιας συμφωνίας και έχει δηλώσει ότι η βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς λειτουργεί ως φρούριο που εμποδίζει την προέλαση των Ρώσων βαθύτερα στην Ουκρανία.

«Αν μιλάμε για απλή αποχώρηση από την ανατολή, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό», δήλωσε στους δημοσιογράφους σε σχόλια που δημοσίευσε το Κίεβο την Πέμπτη. «Είναι θέμα επιβίωσης της χώρας μας, που αφορά τις ισχυρότερες αμυντικές γραμμές».

Η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι ένας στρατηγικός στόχος που κατοχυρώνεται στο σύνταγμα της χώρας και τον οποίο το Κίεβο θεωρεί ως την πιο αξιόπιστη εγγύηση για την ασφάλειά του.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια της Ρωσίας να αποφασίσει για την ένταξη στη συμμαχία.

Τραμπ: «Ο Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος»

Πηγές που είναι κοντά στο Κρεμλίνο δήλωσαν ότι η σύνοδος κορυφής στην πόλη Άνκορατζ της Αλάσκας έφερε την καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη από την αρχή του πολέμου, επειδή έγιναν συγκεκριμένες συζητήσεις για τους όρους της Ρωσίας και ο Πούτιν έδειξε προθυμία να υποχωρήσει.

«Ο Πούτιν είναι έτοιμος για ειρήνη, για συμβιβασμό. Αυτό είναι το μήνυμα που μεταφέρθηκε στον Τραμπ», δήλωσαν οι πηγές.

Οι πηγές προειδοποίησαν ότι δεν ήταν σαφές για τη Μόσχα εάν η Ουκρανία θα ήταν διατεθειμένη να παραχωρήσει τα εδάφη του Ντονμπάς και ότι, εάν δεν το έκανε, ο πόλεμος θα συνεχιζόταν. Επίσης, δεν ήταν σαφές εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγνώριζαν τα εδάφη της Ουκρανίας που κατέχει η Ρωσία, πρόσθεσαν.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να τερματίσει το «αιματοχυσία» του πολέμου και να μείνει στην ιστορία ως «πρόεδρος ειρηνοποιός». Τη Δευτέρα δήλωσε ότι είχε αρχίσει να οργανώνει, ανοίγει νέα καρτέλα, μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, η οποία θα ακολουθηθεί από μια τριμερή σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, συνέβαλε καθοριστικά στην προετοιμασία της συνόδου κορυφής και στην τελευταία προσπάθεια για ειρήνη, σύμφωνα με δύο ρωσικές πηγές.

Ο Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον Πούτιν στο Κρεμλίνο στις 6 Αυγούστου, μαζί με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ.

Στη συνάντηση, ο Πούτιν μετέφερε σαφώς στον Γουίτκοφ ότι ήταν έτοιμος να συμβιβαστεί και να καθορίσει τα όρια του τι θα μπορούσε να αποδεχτεί για την ειρήνη, σύμφωνα με δύο ρωσικές πηγές.

Εάν η Ρωσία και η Ουκρανία καταλήξουν σε συμφωνία, τότε υπάρχουν διάφορες επιλογές για μια επίσημη συμφωνία – συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής τριμερούς συμφωνίας Ρωσίας-Ουκρανίας-ΗΠΑ που θα αναγνωριστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ανέφερε μία από τις πηγές.

Μια άλλη επιλογή είναι να επιστρέψουν στις αποτυχημένες συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης του 2022, όπου η Ρωσία και η Ουκρανία συζήτησαν τη μόνιμη ουδετερότητα της Ουκρανίας σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφάλειας από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ: Βρετανία, Κίνα, Γαλλία, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσθεσαν οι πηγές.

«Υπάρχουν δύο επιλογές: πόλεμος ή ειρήνη, και αν δεν υπάρχει ειρήνη, τότε θα υπάρχει περισσότερος πόλεμος», ανέφερε ένα από τα άτομα.