Οι αρχές σε τουρκικά λιμάνια έχουν αρχίσει να ζητούν ανεπίσημα από ναυτιλιακούς πράκτορες επιστολές όπου δηλώνεται ότι τα πλοία δεν σχετίζονται με το Ισραήλ και δεν μεταφέρουν στρατιωτικά ή επικίνδυνα φορτία με προορισμό τη χώρα, σύμφωνα με δύο ναυτιλιακές πηγές που επικαλείται το Reuters.

Οι πηγές αυτές λένε ότι δόθηκε προφορική οδηγία από λιμενάρχη για γραπτές διαβεβαιώσεις, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει επίσημη εγκύκλιος. Μία από τις πηγές είπε ότι η οδηγία ισχύει για τα λιμάνια σε όλη την Τουρκία.

Στην επιστολή θα έπρεπε να αναφέρεται πως πλοιοκτήτες, μάνατζερ και διαχειριστές δεν έχουν σχέσεις με το Ισραήλ και ότι συγκεκριμένα είδη φορτίων, περιλαμβανομένων εκρηκτικών και ραδιενεργών υλικών ή στρατιωτικού εξοπλισμού, δεν μεταφέρονται στο Ισραήλ, σύμφωνα με τη δεύτερη πηγή.

Το υπουργείο Μεταφορών της Τουρκίας δεν είχε δώσει απάντηση σε σχετικό ερώτημα. Υπενθυμίζεται πως πέρυσι η Τουρκία διέκοψε το εμπόριο με το Ισραήλ, ύψους 7 δισ. δολαρίων ετησίως, λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Με πληροφορίες από Reuters