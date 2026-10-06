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Οι μαθητές πραγματοποιούν αποκλεισμούς σχολείων και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ ο Ρανί επιμένει στον αυτοτελή συνδικαλιστικό χαρακτήρα του κινήματος παρά τις πολιτικές επικρίσεις.

Οι κινητοποιήσεις έχουν λάβει εκτεταμένες διαστάσεις με συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό ενός 15χρονου μαθητή κατά τη διάρκεια επεισοδίων στη βόρεια Γαλλία.

Η κυβέρνηση, μέσω του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνού, δεσμεύτηκε να εξετάσει τα αιτήματα των μαθητών για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συνθηκών έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Ο Ρανί, ο οποίος έχει δεχθεί απειλές για τη δράση του, συνεχίζει να εκπροσωπεί τα αιτήματα των μαθητών ζητώντας ουσιαστικά μέτρα από το Υπουργείο Παιδείας.

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Ο 19χρονος Γαλλοαλγερινός συνδικαλιστής Ριάντ Ρανί, πρόεδρος της Union Syndicale Lycéenne (USL), έχει αναδειχθεί στον κύριο εκπρόσωπο των μαθητικών κινητοποιήσεων με την συμμετοχή χιλιαδών μαθητών στους δρόμους της Γαλλίας.

Η Union Syndicale Lycéenne είναι μια γαλλική ένωση γυμνασίων που ιδρύθηκε το 2023. Συνεχίζει την κληρονομιά της Εθνικής Ένωσης Λυκείων, που ιδρύθηκε το 1994, και του La Voix Lycéenne, που δημιουργήθηκε το 2021.

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Μεγαλωμένος στη λαϊκή συνοικία Pile της Ρουμπέ από Γαλλοαλγερινό πατέρα εργάτη και Γαλλίδα μητέρα, ο νεαρός απόφοιτος λυκείου διαμόρφωσε από νωρίς ισχυρή κοινωνική συνείδηση. Παρά τις προσωπικές αντιξοότητες —όπως προβλήματα υγείας και τον θάνατο της μητέρας του στις αρχές του 2026— η εκλογή του στην προεδρία της Union Syndicale Lycéenne (USL) την περασμένη άνοιξη τον έφερε στην πρώτη γραμμή της δημόσιας αντιπαράθεσης.

O Ρανί μετατρέπει τα καθημερινά προβλήματα των σχολείων —όπως τις πολύμηνες ελλείψεις καθηγητών, τις υπερπλήρεις τάξεις έως 36 ατόμων και τις υποβαθμισμένες υποδομές— σε αίτημα για εκπαιδευτική ισότητα.

En quelques jours, Ryad Rani, néobachelier de 19 ans et leader de l’Union syndicale lycéenne, est devenu l’incarnation de la contestation lycéenne.



Une médiatisation expresse qui lui également valu une cabale médiatique, des violences racistes, et même des menaces de mort ⤵… — Le Parisien (@le_Parisien) October 3, 2026

Παρά τις αιτιάσεις επικριτών για πολιτική κηδεμόνευση λόγω της παλαιότερης υποψηφιότητάς του με τη στήριξη της La France Insoumise (Ανυποτάκτη Γαλλία) του Ζαν-Λυκ Μελανσόν , ο ίδιος επιμένει στον αυτοτελή, συνδικαλιστικό χαρακτήρα του κινήματος. Μετά την άκαρπη συνάντηση της 2ας Οκτωβρίου με τον Υπουργό Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ, ο Ρανί καλεί τους μαθητές να συνεχίσουν τις ειρηνικές κινητοποιήσεις τους, απορρίπτοντας τόσο τις βίαιες ακρότητες όσο και τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί «διάβρωσης» του αγώνα τους.

Blocages dans les lycées et les universités : "Nous condamnons les violences sur le corps enseignant", assure Ryad Rani, président de l’Union syndicale lycéenne.



Sabrine Kharbach, porte-parole de l'Union étudiante, et Ryad Rani étaient au micro de Quentin Lafay. ➡️… pic.twitter.com/lt9ttTKqos — France Inter (@franceinter) October 2, 2026

Καθώς η προσοχή των μέσων ενημέρωσης έχει αυξηθεί, ο Ράνι έχει τονίσει τον ρόλο του ως εκπροσώπου: να συγκεντρώνει τα αιτήματα των μαθητών, να τα δημοσιοποιεί και να τα υποβάλλει στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Αντιστέκεται στο να παρουσιάζεται ως μεμονωμένος ηγέτης, περιγράφοντας τον εαυτό του μάλλον ως εκπρόσωπο συνδικαλιστικής οργάνωσης που εργάζεται για λογαριασμό των μαθητών του λυκείου.

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Η USL έχει οργανώσει κινητοποιήσεις σε συνεργασία με την Union étudiante (Ενωση Φοιτητών), συνδέοντας τα αιτήματα των μαθητών λυκείου με αυτά των φοιτητών. Οι διαμαρτυρίες τους αφορούν τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, τις υλικές συνθήκες στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, καθώς και τις ευκαιρίες για συνέχιση των σπουδών.

Στις 2 Οκτωβρίου, ο Ράνι συναντήθηκε με τον υπουργό Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, μαζί με άλλους εκπροσώπους νεανικών οργανώσεων. Στη συνέχεια, αποστασιοποιήθηκε από τη βία και κάλεσε να συνεχιστεί η κινητοποίηση έως ότου ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών μάθησης. Ο διάλογος με το γαλλικό Υπουργείο Παιδείας και οι δημόσιες διαμαρτυρίες έχουν καταστεί δύο πτυχές της συνδικαλιστικής του δράσης.

Η αυξανόμενη δημόσια προβολή του τον έχει επίσης καταστήσει στόχο ρατσιστικών επιθέσεων και απειλών θανάτου. Η εκπαιδευτική συνδικαλιστική οργάνωση FNEC FP-FO καταδίκασε αυτές τις επιθέσεις και εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τον ίδιο και την USL.

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Επεισόδια σε Λυών και Στρασβούργο

Σε όλη τη Γαλλία βρίσκονται σε εξέλιξη διαδηλώσεις μαθητών λυκείου, με εφήβους μαθητές να στέκονται πάνω σε οδοφράγματα φτιαγμένα από κάδους απορριμμάτων μπροστά από σχολεία, από τη Λιλ έως τη Μασσαλία, το Στρασβούργο και τη Νάντη.

Mάλιστα όπως αναφέρει το Reuters, στο Στρασβούργο και στη Λυών οι μαθητές ήρθαν σε σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες κάνουν χρήση δακρυγόνων.

🇫🇷 #𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 | 𝗨𝗻𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝗮𝗰𝘁𝘂𝗲𝗹𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗲𝗻 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀 à 𝗟𝘆𝗼𝗻. @CerfiaFR https://t.co/tekKxxj7Vi Advertisement October 6, 2026

🔴 #Manifestation #Lycéens #Lyon : face à face ultra tendu dans les rues proches de l’arrivée du cortège. Des barricades sont enflammées, les chantiers du secteur offrent des projectiles sans fin aux émeutiers. La police répond avec du gaz lacrymogènes @actufr_lyon https://t.co/b39Qmuq2rC — Julien Damboise (@DamboiseJulien) October 6, 2026

Protesters briefly scuffle with riot police in Strasbourg during a nationwide day of high-school blockades and trade union-led demonstrations across France. https://t.co/llLkQRrV8E — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 6, 2026

15χρονος μαθητής έχασε το χέρι του

Μαθητές, καθηγητές και γονείς διαδήλωσαν την Τρίτη σε πόλεις σε όλη τη Γαλλία, ενώ διαδηλωτές απέκλεισαν εκατοντάδες σχολεία, στην πιο μαζική ημέρα κινητοποίησης στο πλαίσιο ενός κύματος διαδηλώσεων που απαιτούν από την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού και των ερειπωμένων αιθουσών διδασκαλίας.

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Στη Μασσαλία, τη Νάντη και τη Λυών, οι διαδηλώσεις στους δρόμους ξεκίνησαν ειρηνικά το πρωί, ενώ η μεγαλύτερη διαδήλωση αναμενόταν στο Παρίσι το απόγευμα.

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Οι νέοι κρατούσαν ψηλά καπνογόνα και πλακάτ με συνθήματα όπως «Κάτω από τα σχολικά μας βιβλία, ο θυμός» και «Πού είναι οι πολιτικοί; Ξέρουν καν ότι υπάρχουμε;»

Οι διαδηλώσεις της Τρίτης έρχονται μετά από δύο εβδομάδες διαμαρτυριών που ξεκίνησαν στα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού πριν εξαπλωθούν σε ολόκληρη τη χώρα. Η κυβέρνηση αντέδρασε με την επέμβαση των δυνάμεων καταστολής, υποστηρίζοντας ότι το κίνημα είχε πλέον μετατραπεί σε αστική βία.

Το χέρι ενός εφήβου αποκoλλήθηκε όταν διαδηλωτές λυκείου συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις καταστολής στη βόρεια Γαλλία τη Δευτέρα. Ο Φρανσουά-Ξαβιέ Λοχ, νομάρχης του Πα-ντε-Καλέ, αρνήθηκε να σχολιάσει τις ακριβείς περιστάσεις, αναφέροντας ότι περίπου 200 έως 250 διαδηλωτές εκτόξευαν αντικείμενα κατά της αστυνομίας.

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Η περιφερειακή εφημερίδα «La Voix du Nord» ανέφερε ότι ο 15χρονος έχασε το χέρι του και μέρος του κάτω βραχίονα του, αφού σήκωσε μια χειροβομβίδα διαλύσεως της αστυνομίας.

Η Ένωση Μαθητών Λυκείου ανέφερε ότι 1.800 λύκεια είχαν αποκλειστεί ή θα παρέμεναν κλειστά για την ημέρα. Ορισμένες τοπικές εκπαιδευτικές αρχές προσπάθησαν να μεταφέρουν τα μαθήματα στο διαδίκτυο. Το υπουργείο Παιδείας δεν διέθεσε αμέσως τα σχετικά στοιχεία.

«Όταν η απάντηση είναι η βία, αυτό σημαίνει ότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί πλέον», δήλωσε ο Ούγκο Βέτσελ, ένας απόφοιτος λυκείου στο Στρασβούργο που παρακολουθεί τώρα μαθήματα για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα κορυφαία πανεπιστήμια της Γαλλίας. «Υπάρχει τεράστιο χάσμα μεταξύ των ελίτ και εμάς».

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνού έδωσε εντολή στους υπουργούς του να αντιμετωπίσουν τα βασικά αιτήματα των μαθητών. Αυτά περιλαμβάνουν τη διασφάλιση της αντικατάστασης των απόντων εκπαιδευτικών, την επανεξέταση της διάρκειας του σχολικού ωραρίου από τις 8 π.μ. έως τις 6 μ.μ. και την ανάγκη για μεγαλύτερα διαλείμματα για μεσημεριανό γεύμα.

Η κυβέρνηση θα εξετάσει επίσης τις επισκευές που απαιτούνται στα παλαιά σχολικά κτίρια, δήλωσε ο Λεκορνού, ο οποίος ζήτησε από τους υπουργούς να υποβάλουν τις πρώτες προτάσεις τους έως τα τέλη Οκτωβρίου.