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Οι ειδικοί εξετάζουν αν η 80χρονη σύζυγος του Ρίτσαρντ Μπράνσον έπρεπε να είχε λάβει επιπλέον προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση θρομβώσεων.

Η οικογένεια της εκλιπούσης εκφράζει την ικανοποίησή της για την ιατρική φροντίδα που της παρείχαν οι θεράποντες ιατροί της.

Η επικείμενη έρευνα θα αξιολογήσει αν η χορήγηση αντιπηκτικών αγωγών και η χρήση καλτσών συμπίεσης ήταν οι ενδεδειγμένες για την κατάστασή της.

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Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον θάνατο της συζύγου του δισεκατομμυριούχου Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον. Υπενθυμίζουμε ότι Λαίδη Τζόαν Σάρα Ντράμοντ Μπράνσον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, τον περασμένο Νοέμβριο.

Σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία είχε αναφερθεί ότι ο θάνατός της επήλθε από επιπλοκές τραυματισμού στην πλάτη, τον οποίο είχε υποστεί μετά από πτώση. Την περίοδο του θανάτου της, ο μεγιστάνας της Virgin νοσηλευόταν στο ίδιο νοσοκομείο, καθώς είχε τραυματίσει τον ώμο του σε ατύχημα με ποδήλατο.

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Σε νέα ακρόαση, χθες, ειδικός ανέφερε ότι υπάρχουν «σαφείς ενδείξεις πνευμονικής εμβολής», δηλαδή θρόμβου αίματος στους πνεύμονες. Όπως είπε, η «συντριπτική πιθανότητα» είναι ότι είχε επίσης υποστεί εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (DVT), δηλαδή σχηματισμό θρόμβου σε φλέβα. Η ιατροδικαστής δήλωσε ότι ελπίζει η έρευνα να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα και να αντληθούν διδάγματα από την υπόθεση.

Richard Branson's wife Joan 'likely suffered blood clot in her lungs' after being admitted to hospital following fall, inquest told https://t.co/43iYm3eLQy September 2, 2026

Από την πλευρά της η οικογένεια Μπράνσον φέρεται να μην επιδιώκει να επιρρίψει ευθύνες σε κανέναν για την τραγωδία. Η κόρη του δισεκατομμυριούχου, Χόλι, δήλωσε: «Πιστεύω ότι η μαμά είχε εξαιρετική φροντίδα. Οι γιατροί της έσωσαν τη ζωή πριν από τρία χρόνια, χαρίζοντάς μας άλλα τρία χρόνια μαζί. Θέλουμε απλώς να βοηθήσουμε άλλες οικογένειες, εάν υπάρχουν μαθήματα που μπορούν να αντληθούν».

Η πλήρης έρευνα που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, αν στην Τζόαν θα έπρεπε να είχαν χορηγηθεί αντιπηκτικά και αν φορούσε ειδικές κάλτσες κατά της θρόμβωσης όταν πέθανε. Ο Μπράνσον είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι η επί 50 χρόνια σύντροφός του είχε ιστορικό θρόμβων αίματος που χρονολογούνταν τουλάχιστον από το 2010.

Το χρονικό

Όπως είχε αναφέρει, το 2018 η σύζυγός του ξύπνησε ένα πρωί και διαπίστωσε ότι το πόδι της είχε πρηστεί σε τριπλάσιο μέγεθος από το φυσιολογικό. Τότε της χορηγήθηκε ισχυρό αντιπηκτικό φάρμακο και της δόθηκε κάλτσα συμπίεσης, ενώ είχε προειδοποιηθεί ότι παρέμενε σε κίνδυνο «σοβαρής πνευμονικής εμβολής».

Ο ίδιος ο Μπράνσον είχε ανακοινώσει τον θάνατο της συζύγου του με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, αποκαλώντας την «την πιο υπέροχη μαμά και γιαγιά» που θα μπορούσαν να έχουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Την περιέγραψε επίσης ως την καλύτερή του φίλη, το στήριγμά του, το φως που τον καθοδηγούσε και τον κόσμο του.

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Η Τζόαν Μπράνσον με την οποία ο επιχειρηματίας απέκτησε δύο παιδιά, εδώ και χρόνια αναφερόταν ως ο «βράχος» του δισεκατομμυριούχου και η «πηγή της σοφίας» του.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1989 στο ιδιωτικό νησί Νέκερ στην Καραϊβική, το οποίο, όπως είχε αποκαλύψει αργότερα ο Μπράνσον το αγόρασε για να την εντυπωσιάσει. Απέκτησαν την 44χρονη Χόλι, τον 40χρονο Σαμ και πέντε εγγόνια. Μια δεύτερη κόρη τους είχε πεθάνει μόλις τέσσερις ημέρες μετά τη γέννησή της.

Η Τζόαν Μπράνσον γεννήθηκε στη Γλασκώβη το 1948, προερχόταν από μια οικογένεια με ταπεινές καταβολές, με τον πατέρα της να εργάζεται ως ξυλουργός σε πλοία για να συντηρεί εκείνη και τα έξι αδέλφια της.

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