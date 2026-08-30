Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ στη Χαλκιδική, με έναν 84χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του, όταν, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενημερώθηκε λίγο μετά τις 22:00 για το συμβάν. Άμεσα κινητοποιήθηκαν τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο με δύο οχήματα, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού του ηλικιωμένου.

Advertisement

Advertisement

Όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στην περιοχή, εντόπισαν τον 84χρονο εγκλωβισμένο κάτω από το όχημά του. Ακολούθησε επιχείρηση για την απομάκρυνσή του, η οποία διήρκεσε αρκετή ώρα. Τελικά, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα. Ωστόσο, ο 84χρονος δεν είχε τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον ηλικιωμένο και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας. Παρά τις προσπάθειες, εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και να αποσαφηνιστεί πώς το όχημα κατέληξε να καταπλακώσει τον 84χρονο.

Στο πλαίσιο των ερευνών συγκεντρώνονται πληροφορίες και μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής, καθώς και από άτομα που βρίσκονταν στο σημείο. Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που ενδέχεται να βοηθήσουν στην εξιχνίαση των συνθηκών και στην πλήρη διαλεύκανση των αιτίων της τραγωδίας.