Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πολλοί επιστήμονες εξετάζουν πλέον φαινόμενα όπως οι εμπειρίες κοντά στον θάνατο και η ύπαρξη του Θεού, προκαλώντας έντονες συζητήσεις στην επιστημονική κοινότητα.

Ο νευροχειρουργός Έμπεν Αλεξάντερ υποστηρίζει πως τέτοιες βιωματικές εμπειρίες αποτελούν απόδειξη της μετά θάνατον ζωής, βασιζόμενος στην προσωπική του ανάρρωση από κώμα.

Αντίθετα, άλλες νευροβιολογικές έρευνες αποδίδουν τις εν λόγω εμπειρίες σε φυσιολογικές διεργασίες του εγκεφάλου που συμβαίνουν υπό καθεστώς ακραίου στρες.

Οι επικριτές επισημαίνουν ότι η επιστημονική μέθοδος απαιτεί παρατηρήσιμα και αναπαραγώγιμα δεδομένα, τα οποία δεν προσφέρονται σε αυτές τις υποκειμενικές περιπτώσεις.

Η σύγχρονη προσέγγιση προτείνει τον συνδυασμό της επιστημονικής αυστηρότητας με την ανοιχτή διερεύνηση φαινομένων που παραμένουν ανεξήγητα.

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Η στροφή γνωστών προσωπικοτήτων προς τον μυστικισμό και τη θρησκεία φαίνεται να συμβαδίζει με ένα ευρύτερο ενδιαφέρον για ζητήματα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν αποκλειστικά πεδίο της πίστης, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Pais.

Επιστήμονες σε διάφορες χώρες μελετούν πλέον την ύπαρξη του Θεού, τη μετενσάρκωση, τον παράδεισο και την αθανασία της ψυχής, αν και μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας παραμένει επιφυλακτικό.

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Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων οι λεγόμενες εμπειρίες κοντά στον θάνατο (NDEs), τις οποίες περιγράφουν άνθρωποι που επέζησαν από καταστάσεις όπου κινδύνευσε η ζωή τους. Αίσθηση εξόδου από το σώμα, διέλευση από ένα τούνελ, έντονο φως, παρουσία νεκρών συγγενών και βαθιά γαλήνη είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται.

Η έρευνα πάνω στις NDEs δεν είναι καινούργια. Ξεκίνησε συστηματικά τη δεκαετία του 1970 με τον ψυχίατρο Ρέιμοντ Μούντι, ενώ ο ψυχίατρος Ίαν Στίβενσον μελέτησε περιπτώσεις παιδιών που υποστήριζαν ότι θυμούνταν προηγούμενες ζωές.

Πηγή: iSTOCK

Από τον Έμπεν Αλεξάντερ στις νευροβιολογικές εξηγήσεις

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί ο Αμερικανός νευροχειρουργός Έμπεν Αλεξάντερ. Το 2008 έπεσε σε κώμα για περίπου μία εβδομάδα εξαιτίας βακτηριακής μηνιγγίτιδας και, μετά την ανάρρωσή του, περιέγραψε μια εμπειρία που ο ίδιος θεωρεί πραγματικό ταξίδι στη μετά θάνατον ζωή.

Ο Αλεξάντερ υποστηρίζει ότι μια τόσο έντονη και οργανωμένη εμπειρία δεν μπορεί να ήταν απλή παραισθητική κατάσταση, καθώς, όπως υποστηρίζει, σημαντικές περιοχές του εγκεφάλου του δεν λειτουργούσαν κανονικά. Για τον ίδιο, «η ζωή μετά τον θάνατο έχει αποδειχθεί πέρα από κάθε αμφιβολία από επιστημονικής πλευράς».

Άλλες έρευνες, ωστόσο, δίνουν μια εντελώς διαφορετική ερμηνεία. Μελέτη με επικεφαλής τη νευροεπιστήμονα Σαρλότ Μαρσιάλ από το Πανεπιστήμιο της Λιέγης υποστηρίζει ότι οι NDEs μπορούν να εξηγηθούν μέσω μιας αλληλουχίας νευροβιολογικών διεργασιών σε έναν εγκέφαλο που βρίσκεται υπό ακραίο στρες. Η έλλειψη οξυγόνου, η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα και οι αλλαγές στην ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου ενδέχεται να προκαλούν έντονες και συνεκτικές εμπειρίες.

Εκεί που σταματά η επιστήμη

Το βασικό πρόβλημα είναι αν τέτοια φαινόμενα μπορούν πράγματι να αποτελέσουν επιστημονική απόδειξη μιας υπερβατικής πραγματικότητας. Η επιστημονική μέθοδος βασίζεται σε φαινόμενα που μπορούν να παρατηρηθούν, να μετρηθούν και να αναπαραχθούν.

Όπως επισημαίνουν φιλόσοφοι της επιστήμης, μπορεί να αποδειχθεί ότι ένας άνθρωπος βίωσε κάτι, όχι όμως κατ’ ανάγκη ότι αυτό που αντιλήφθηκε υπήρχε αντικειμενικά. Η επιστήμη μπορεί να συμπεράνει την ύπαρξη μη άμεσα παρατηρήσιμων πραγμάτων, όπως τα ηλεκτρόνια ή οι μαύρες τρύπες, επειδή αυτά αφήνουν μετρήσιμα και επαναλαμβανόμενα ίχνη. Μια υποτιθέμενη συνείδηση έξω από τον χώρο και τον χρόνο δεν προσφέρει αντίστοιχα δεδομένα.

🚨: Scientists have discovered a mysterious “third state” between life and death.



Researchers found that even after an organism is technically dead, some cells can continue functioning, repairing themselves, and in certain conditions even reorganizing into new structures —… pic.twitter.com/BM6POpKO0H Advertisement September 1, 2026

Το ίδιο ισχύει και για τα επιχειρήματα περί ύπαρξης του Θεού. Η τάξη και οι σταθερές του σύμπαντος μπορεί να ερμηνευθούν ως ένδειξη δημιουργικής νοημοσύνης, αλλά δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη, καθώς μπορούν να υπάρξουν και άλλες ερμηνείες.

Η διαφωνία αφορά και την αυστηρότητα των ερευνών, με επικριτές να κάνουν λόγο για προκαταλήψεις, υπερβολική reliance σε προσωπικές μαρτυρίες και ανεπαρκή πειραματικό έλεγχο. Από την άλλη, ερευνητές που μελετούν τις NDEs υποστηρίζουν ότι η απόρριψη τέτοιων φαινομένων χωρίς επαρκή έρευνα είναι εξίσου αντιεπιστημονική.

Ίσως η πιο ισορροπημένη στάση είχε διατυπωθεί ήδη από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν το 1930, όταν σχολίασε έρευνες για την τηλεπάθεια. Δεν τις αποδέχθηκε ως αποδεδειγμένες, αλλά ούτε τις απέρριψε άκριτα. Το ζητούμενο, όπως προκύπτει και σήμερα, είναι ένας συνδυασμός περιέργειας, ανοιχτού μυαλού και αυστηρής επιστημονικής μεθόδου.

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(Με πληροφορίες από El Pais)