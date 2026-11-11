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Ένα σοβαρό ατύχημα με τη Ferrari του είχε ο Ρόμπερτ Σάντσες, όταν έχασε τον έλεγχο του πολυτελούς αυτοκινήτου του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην ιστορική πίστα του Νίρμπουργκρινγκ στη Γερμανία, σύμφωνα με πληροφορίες από τη The Sun.

Ο 28χρονος Ισπανός τερματοφύλακας προσέκρουσε με το όχημα στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό του μέρος. Η αξία της Ferrari υπολογίζεται σε 360.000 ευρώ (300.000 λίρες).

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Como goalkeeper Robert Sánchez was involved in a crash at a racetrack after losing control of his £300,000 Ferrari and hitting a barrier. 😳🏎️



Thankfully, the Spanish keeper escaped unharmed. 🙏



ℹ️ The Sun pic.twitter.com/mfahlGkIDN — Gracias leo zeus (@Beecroft_) November 11, 2026

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο ποδοσφαιριστής κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο χωρίς να τραυματιστεί.

Ο Σάντσες, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός από την Τσέλσι στην Κόμο, είχε ταξιδέψει στη Γερμανία εκμεταλλευόμενος τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Μάλιστα, η Κόμο πρόκειται να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στις 8 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της επόμενης αγωνιστικής του Champions League.

🚨Chelsea keeper Robert Sanchez walked away after smashing a £300,000 Ferrari 488 Challenge Evo into a barrier during a motor circuit event.



Sanchez miraculously escaped unhurt after slamming straight into a barrier at 70mph on the legendary Nurburgring racetrack in Germany.… pic.twitter.com/Dqm4pTEQ9E — Chelsea Reports (@CFCNewsReport) November 11, 2026

Ο Ισπανός γκολκίπερ φαίνεται πως έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα πολυτελή αυτοκίνητα, καθώς στη συλλογή του περιλαμβάνονται επίσης μια Lamborghini αξίας 500.000 λιρών, ένα Nissan που κοστίζει περίπου 100.000 λίρες και μια BMW αξίας 80.000 λιρών.