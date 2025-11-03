Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Ρώμη, όταν τμήμα του μεσαιωνικού «Πύργου των Κόμηδων», που βρίσκεται μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα από το Κολοσσαίο, κατέρρευσε ξαφνικά λίγο μετά τις 12:00 (ώρα Ιταλίας). Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ στον ιστορικό πύργο εκτελούνταν εργασίες συντήρησης, με αποτέλεσμα τέσσερις εργάτες που βρίσκονταν στο σημείο να εγκλωβιστούν κάτω από τα συντρίμμια.

Η επέμβαση των σωστικών συνεργείων υπήρξε άμεση, και χάρη στην ταχύτητά τους οι τρεις από τους τέσσερις εργάτες απεγκλωβίστηκαν γρήγορα και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Για τον τέταρτο εργάτη, ωστόσο, χρειάστηκαν συντονισμένες και ιδιαίτερα προσεκτικές προσπάθειες, καθώς βρισκόταν σε πιο δύσβατο σημείο των ερειπίων. Μετά από αρκετή ώρα, οι πυροσβέστες κατάφεραν να τον ανασύρουν ζωντανό και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρει τραύμα στο κεφάλι.

🔴A #historical tower has collapsed in central #Rome, and there may be people trapped under the rubble.



A historic tower has partially collapsed in the Imperial Forums in the heart of Rome. Corriere della Sera reports that people are searching for victims under the rubble.… pic.twitter.com/W3AS2yqWrJ — News.Az (@news_az) November 3, 2025

Οι εικόνες από τη στιγμή της κατάρρευσης του ιστορικού μνημείου είναι συγκλονιστικές, καθώς τεράστιοι όγκοι πέτρας και σκόνης κατέκλυσαν τον χώρο. Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και διερευνούν τα αίτια του συμβάντος, ενώ ειδικοί μηχανικοί εξετάζουν την στατικότητα του υπόλοιπου οικοδομήματος.