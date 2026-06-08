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Ένα απίστευτο περιστατικό έζησε ένα ζευγάρι Αμερικανών τουριστών σε παγωτατζίδικο στη Ρώμη όταν χρεώθηκε 44 ευρώ για δύο παγωτά με επιπλέον συνοδευτικά. Το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της Πιάτσα ντι Σπάνια και έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση της Νικόλ Αν, τουρίστριας από τη Φλόριντα, σε δημοφιλή ομάδα ταξιδιωτικών συμβουλών για τη Ρώμη στο Facebook.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, το ζευγάρι είχε ζητήσει δύο μικρά κυπελλάκια παγωτό τριών γεύσεων. Ωστόσο, στη συνέχεια οι υπάλληλοι πρόσθεσαν έξτρα υλικά όπως μακαρόν και κανόλι με φιστίκι, τα οποία όμως υποτίθεται θα ήταν δωρεάν. Η ίδια εξηγεί: «Ζητήσαμε δύο κυπελλάκια. Μας έδωσε το μικρότερο μέγεθος και μας είπε ότι είχαμε τρεις μπάλες παγωτό».

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Η έκπληξη ήρθε τη στιγμή της πληρωμής, όταν το συνολικό ποσό έφτασε τα 44 ευρώ. «Πήγαμε να πληρώσουμε και κόστιζαν 44 ευρώ, δύο παγωτά. Μου φάνηκε πως είχε πει 14 δολάρια, οπότε δεν το πρόσεξα μέχρι να κοιτάξω την απόδειξη», αναφέρει η τουρίστρια.

Όπως φαίνεται από την απόδειξη που δημοσιεύτηκε, οι χρεώσεις περιλάμβαναν δύο «maxi» χωνάκια αξίας 12 ευρώ το καθένα, επιπλέον χρέωση για σαντιγί, καθώς και κόστος για τα μακαρόν και τα κανόλι με φιστίκι. Το περιστατικό, που καταγγέλλεται ως πιθανή «παγίδα για τουρίστες», προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα λόγω της υψηλής τιμής για κατανάλωση στα όρθια χωρίς τραπέζι.

Due coppette da tre gusti con panna, un macaron e due cannolini al pistacchio. Totale: 44 euro. È la disavventura vissuta da una coppia di americani a Roma in Piazza di Spagna. A denunciare l'accaduto è stata Nicole Ann, turista della Florida, che ha raccontato sui social quella… pic.twitter.com/SslydCQVze — Repubblica (@repubblica) June 7, 2026