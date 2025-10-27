Μια 19χρονη φοιτήτρια βρίσκεται πίσω από την απόπειρα απαγωγής του ποδοσφαιριστή της Ζενίτ , Αντρέι Μοστόβοϊ.

Σύμφωνα με τη Ρωσική Επιτροπή Ερευνών (ICC), οι Αρχές συνέλαβαν τέσσερις άνδρες οι οποίοι επιτέθηκαν στον 27χρονο ποδοσφαιριστή και προσπάθησαν να τον εξαναγκάσουν να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο.

Advertisement

Advertisement

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα.

Η έγκαιρη επέμβαση του παίκτη χόκεϊ Αλεξάντερ Γκρακούν αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς έσπευσε να βοηθήσει τον ποδοσφαιριστή, αποτρέποντας την απαγωγή.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών, Ιρίνα Βόλκ, πίσω από την απόπειρα φέρεται να βρίσκεται μια 19χρονη φοιτήτρια, κάτοικος της περιοχής του Λένινγκραντ, η οποία φέρεται να συντόνισε τη δράση των απαγωγέων μέσω της πλατφόρμας Telegram.

As Russia continues to devolve into the 4th century, kidnapping for ransom is again increasing in popularity.



Here in St Petersburg, a group kidnaps the son of state Duma deputy Vyacheslav Makarov, after which he was confined and beaten until cash was transferred. Similar… pic.twitter.com/ij5zuEpNDG — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 27, 2025