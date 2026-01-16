Μια τεράστια χιονοστιβάδα σάρωσε το χιονοδρομικό κέντρο του Έλμπρους στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκαρία, στη νότια Ρωσία, λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Γεωργία, σκορπίζοντας τον τρόμο σε εργαζόμενους και επισκέπτες.

Τα βίντεο από το σημείο που χτύπησε η χιονοστιβάδα στο χιονοδρομικό κέντρο σοκάρουν και κάνουν το γύρο του κόσμου.

Τεράστιες μάζες χιονιού αποκολλώνται από τις απότομες πλαγιές του όρους Έλμπρους και κατεβαίνουν με ταχύτητα καταπλακώνοντας τμήματα του χιονοδρομικού κέντρου και φτάνοντας επικίνδυνα κοντά σε εγκαταστάσεις και πίστες.

Οι τοπικές αρχές σήμαναν άμεσα συναγερμό, με ομάδες διάσωσης να σπεύδουν στο σημείο για εκτεταμένους ελέγχους, υπό τον φόβο ύπαρξης εγκλωβισμένων. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί επίσημα θύματα, η αγωνία παραμένει, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Το χιονοδρομικό κέντρο Έλμπρους, στον ορεινό όγκο του Καυκάσου και ιδιαίτερα δημοφιλές σε σκιέρ και ορειβάτες απ’ όλο τον κόσμο, είναι γνωστό για τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούν τον χειμώνα. Οι αρχές έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει για τον αυξημένο κίνδυνο χιονοστιβάδων.

Οι υπηρεσίες έχουν θέσει πλέον σε επιφυλακή την περιοχή και συμβουλεύουν τους επισκέπτες να τηρούν αυστηρά με τα μέτρα ασφαλείας και να αποφεύγουν τις επικίνδυνες ζώνες, έως ότου ολοκληρωθεί η πλήρης εκτίμηση της κατάστασης.