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Ο Στίβεν Σιγκάλ, ένας από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς των ταινιών δράσης των δεκαετιών του ’80 και του ’90, πραγματοποίησε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στη Ρωσία, εννέα μήνες μετά την τελευταία του παρουσία μπροστά στις κάμερες. Ο 74χρονος Αμερικανός ηθοποιός συμμετείχε στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF), μία από τις σημαντικότερες ετήσιες διοργανώσεις της Ρωσίας για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις διεθνείς σχέσεις, όπου εμφανίστηκε ως συμμετέχων σε συζήτηση με θέμα τον πολιτισμό.

Η παρουσία του προσέλκυσε το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης, καθώς τα τελευταία χρόνια ο σταρ του Χόλιγουντ έχει συνδέσει το όνομά του περισσότερο με την πολιτική παρά με τον κινηματογράφο. Αν και γεννήθηκε στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Σίγκαλ απέκτησε ρωσική υπηκοότητα έπειτα από απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν και ζει στη Ρωσία από το 2016. Το 2018 διορίστηκε ειδικός εκπρόσωπος για τις ρωσοαμερικανικές ανθρωπιστικές σχέσεις, ενώ αργότερα εντάχθηκε στο φιλοκρεμλινικό κόμμα «Δίκαιη Ρωσία».

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Το 2023 ο Βλαντίμιρ Πούτιν τού απένειμε το ρωσικό Τάγμα Φιλίας για τη συμβολή του στις διεθνείς πολιτιστικές και ανθρωπιστικές σχέσεις.