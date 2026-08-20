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Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα «δεν μπορεί παρά να χαιρετίσει» την απόφαση των ΗΠΑ να περιορίσουν τη συμμετοχή τους σε στρατιωτικές ασκήσεις με τη Νότια Κορέα

Οι στρατιωτικές ασκήσεις της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ διακόπηκαν νωρίτερα και ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε σημαντική μείωση της αμερικανικής συμμετοχής και δήλωσε ότι επιθυμεί να αναζωογονήσει τη διπλωματία με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

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Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζέ Μιουνγκ δήλωσε χθες Τετάρτη μέσω του λογαριασμού του στο X ότι αναγνωρίζει τη «βούληση και τις προσπάθειες του Τραμπ να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για διάλογο» με τη Βόρεια Κορέα μέσω της μείωσης των ασκήσεων.

«Το μήνυμα του προέδρου Τραμπ αυτή τη φορά μοιάζει με μια σημαντική απόφαση που ελήφθη μετά από προσεκτική σκέψη, με στόχο την ειρήνη στην Κορεατική Χερσόνησο, ξεπερνώντας την εχθρότητα και την αντιπαράθεση», ανέφερε ο Λι σε ανάρτησή του στο X.

Η Κιμ Γιο Τζονγκ , αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, δήλωσε σήμερα ότι η αντίδραση του προέδρου της Νότιας Κορέας Λι Τζέ Μιουνγκ στην απόφαση των ΗΠΑ να περιορίσουν τις κοινές ασκήσεις ήταν «διπρόσωπες δηλώσεις» που έδειχναν ανησυχία και ανυπομονησία, σύμφωνα με το βορειοκορεατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο KCNA.