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Το κόμμα του Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να συγκεντρώσει ποσοστό κοντά στο 50%, διατηρώντας την κυριαρχία του στο ρωσικό πολιτικό σκηνικό.

Στη δεύτερη θέση των εκτιμήσεων βρίσκεται το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ενώ η συμμετοχή των ψηφοφόρων στην εκλογική διαδικασία ξεπέρασε το 56%.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Κρατικής Δούμας πραγματοποιήθηκαν σε διάρκεια τριών ημερών εν μέσω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η διαδικασία περιέλαβε κάλπες και σε κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις για την νομιμότητα της εκλογικής αναμέτρησης.

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Ισχυρό προβάδισμα για την «Ενωμένη Ρωσία» του Βλαντίμιρ Πούτιν καταγράφουν τα exit polls που μεταδίδουν τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας στη χώρα.

Σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 57,5% των ψήφων, με την καταμέτρηση να έχει φτάσει σχεδόν στο 14%.

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Την ίδια ώρα, το exit poll του κρατικού Ρωσικού Κέντρου Έρευνας Κοινής Γνώμης (VCIOM) δίνει στην «Ενωμένη Ρωσία» ποσοστό 49,4%, επίδοση σχεδόν αντίστοιχη με εκείνη των προηγούμενων βουλευτικών εκλογών του 2021.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει παρουσιάσει την εκλογική αναμέτρηση ως μια διαδικασία που θα καταδείξει το επίπεδο στήριξης προς τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η επικράτηση της «Ενωμένης Ρωσίας» θεωρείται σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, σε ένα πολιτικό σκηνικό όπου οι αντίπαλοι του Κρεμλίνου έχουν περιοριστεί σημαντικά. Το Γιάμπλοκο, το μόνο κόμμα που είχε διατηρήσει ανοιχτά αντιπολεμική στάση, αποκλείστηκε από την ομοσπονδιακή εκλογική διαδικασία έπειτα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ρωσίας.