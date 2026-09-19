Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ρωσία διεξάγει τριήμερες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες πραγματοποιούνται για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία επιδιώκει την ανανέωση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, ενώ πολλοί υποψήφιοι που αντιτίθενται στις πολεμικές επιχειρήσεις έχουν αποκλειστεί από τη διαδικασία.

Η ψηφοφορία λαμβάνει χώρα και σε κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταδικάζουν τη διαδικασία ως παράνομη.

Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι απέκρουσαν ισχυρές κυβερνοεπιθέσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν πιέσεις προς τους πολίτες για συμμετοχή.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στη Ρωσία διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει τρεις ημέρες, από χθες Παρασκευή έως και αύριο Κυριακή.

Οι Ρώσοι καλούνται να εκλέξουν τα 450 μέλη της Κρατικής Δούμας, ενώ παράλληλα διεξάγονται περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Το κόμμα Ενωμένη Ρωσία, που στηρίζει τον Βλαντίμιρ Πούτιν και κυριαρχεί στην πολιτική ζωή της χώρας εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, διεκδικεί εκ νέου την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και θεωρεί τη συμμετοχή των πολιτών στην διαδικασία ψηφοφορίας ως ένα είδος δημοψηφίσματος για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία.

Advertisement

Advertisement

Οι εκλογές θα διεξαχθούν για πρώτη φορά και στα κατεχόμενα από τη Ρωσία τμήματα των προσαρτημένων ουκρανικών περιφερειών Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα. Η χερσόνησος της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, συμμετέχει για δεύτερη φορά.

Οι περισσότεροι υποψήφιοι που τάσσονταν κατά του πολέμου αποκλείστηκαν από τα ψηφοδέλτια προτού ξεκινήσει η ψηφοφορία στις 11 ζώνες ώρας της Ρωσίας, αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε τον περασμένο μήνα ότι το φιλελεύθερο κόμμα «Γιάμπλοκο» –το οποίο ζητά κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία– είχε παραβιάσει τους εκλογικούς κανόνες, ισχυρισμό που το ίδιο το κόμμα απέρριψε.

Ωστόσο υποψήφιοι του κόμματος εξακολουθούν να διεκδικούν έδρες σε μονοεδρικές περιφέρειες, οι οποίες αντιστοιχούν στο μισό των 450 εδρών της κάτω βουλής του κοινοβουλίου. Παραδοσιακά, τα ποσοστά του κόμματος κυμαίνονται σε μονοψήφια επίπεδα.

Russia is holding its State Duma elections this week, including in the Ukrainian territories it occupies. Putin is already presenting the election as proof of public support for his policies and the war.



And somehow, we’re all supposed to pretend this is a free and democratic… pic.twitter.com/DALZOX6cNm — Saint Javelin (@saintjavelin) September 17, 2026

Σήμερα οι ρωσικές αρχές κατήγγειλαν ότι το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας στη Μόσχα δέχθηκε ισχυρή κυβερνοεπίθεση στη διάρκεια της νύκτας, προσθέτοντας ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.

Οι επιθέσεις συνεχίζονται, δήλωσε η επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής Έλα Παμφίλοβα, αλλά όλες αντιμετωπίζονται με επιτυχία.

Advertisement

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε ότι καταγράφηκε απόπειρα δολιοφθοράς σε γραμμές επικοινωνίας στην Άπω Ανατολή της χώρας, ωστόσο η επίθεση αποτράπηκε και η επικοινωνία αποκαταστάθηκε πλήρως, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμιρ Πούτιν έχει ήδη κατηγορήσει την Ουκρανία ότι προσπαθεί να παρέμβει στις εκλογές.

Η αντίδραση του ουκρανικού ΥΠΕΞ

Oι ουκρανικές αρχές εκφράζουν την έντονη διαφωνία τους ως προς την διεξαγωγή εκλογών στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές.

Advertisement

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών αποκάλεσε τις «εκλογές» αυτές «φάρσα της κατοχικής δύναμης», η οποία δεν δημιουργεί καμία νομική βάση για την επέκταση της ρωσικής δικαιοδοσίας στα ουκρανικά εδάφη.

«Καμία “ψηφοφορία” που διοργανώνεται από τη Ρωσία υπό την απειλή των όπλων δεν αλλάζει το διεθνώς αναγνωρισμένο καθεστώς αυτών των εδαφών», υπογράμμισε το ΥΠΕΞ.

Η Ουκρανία κάλεσε τα άλλα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς να μην αναγνωρίσουν τις «εκλογές» αυτές και να μην τις θεωρήσουν ως έκφραση της πολιτικής βούλησης των κατοίκων των κατεχόμενων περιοχών.

Advertisement

Παράλληλα, το ΥΠΕΞ τόνισε ότι η Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας και η πόλη της Σεβαστούπολης, καθώς και τα προσωρινά κατεχόμενα τμήματα των περιοχών του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ουκρανίας.

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο εκπρόσωπος Κρίστιαν Βίγκαντ χαρακτήρισε τη διεξαγωγή των εκλογών «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Όπως τόνισε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει και δεν πρόκειται να αναγνωρίσει τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων εκλογών στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας ούτε τα αποτελέσματά τους.

Advertisement

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι οι αρχές που έχουν διοριστεί από τη Μόσχα ασκούν πιέσεις στους κατοίκους προκειμένου να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία.

Advertisement

Η Βιολέτα Αρτέμτσουκ, συντονίστρια της οργάνωσης Donbas SOS, υποστήριξε ότι μέλη των τοπικών εκλογικών επιτροπών επισκέπτονται σπίτια, συνοδευόμενα από Ρώσους στρατιώτες και μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ίδια, εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα απειλούνται με απόλυση εάν δεν ψηφίσουν, ενώ η καταβολή συντάξεων και άλλων κοινωνικών παροχών φέρεται να συνδέεται με τη συμμετοχή στις εκλογές.

Κατήγγειλε ακόμη ότι συνταξιούχοι, άτομα με αναπηρία και πολίτες που εξαρτώνται από κοινωνικά επιδόματα κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν «μη πιστοί» στις διορισμένες αρχές και να στερηθούν παροχές ή ανθρωπιστική βοήθεια.

Advertisement

Ο πολιτικός αναλυτής του Κέντρου Penta στο Κίεβο, Βολοντίμιρ Φεσένκο, χαρακτήρισε «παρωδία» τις εκλογές που διεξάγονται υπό την παρουσία ενόπλων και εν μέσω συνεχών βομβαρδισμών.