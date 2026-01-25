Για τον βιασμό μιας γυναίκας που έστελνε μηνύματα στον μικρότερο γιο του Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον, δικάζεται ένας Ρώσος στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Independent, o 22χρονος Ματβέι Ρουμιάντσεφ δικάζεται στο Λονδίνο, αντιμετωπίζοντας δύο κατηγορίες βιασμού, μεταξύ άλλων, σε βάρος του φερόμενου θύματος, για την οποία αναφέρθηκε ότι έχει φιλική σχέση με τον Μπάρον Τραμπ.

Ο κατηγορούμενος είπε ότι αργότερα μετάνιωσε για τη συμπεριφορά του, μα, σε κάθε περίπτωση, αρνείται τις κατηγορίες.

Ο Ρουμιάντσεφ, που ζει στο Λονδίνο, είπε ότι έμαθε για τη φιλική σχέση της γυναίκας με τον 19χρονο γιο του Τραμπ ενώ ήταν διακοπές τον Οκτώβριο του 2024. «Ήρθε στο δωμάτιό μου στο ξενοδοχείο και μου ζήτησε να βγάλω μια φωτογραφία του τηλεφώνου της, όπου υπήρχε ένα chat με τον Μπάρον Τραμπ. Το είδος του chat που έκαναν δεν της επέτρεπε να τραβήξει screenshot, οπότε ήρθε και μου ζήτησε να βγάλω μια φωτογραφία με το τηλέφωνο».

Όπως ειπώθηκε στους ενόρκους, στις 3 Νοεμβρίου 2024 ο Ρουμιάντσεφ και το φερόμενο θύμα είχαν έναν καυγά στο διαμέρισμά της και αυτός έφυγε αφού προκάλεσε ζημιές σε αντικείμενα. Υποστήριξε πως αφού έφυγε έλαβε τηλεφωνήματα και μηνύματα από το φερόμενο θύμα, που τον έκαναν να ανησυχήσει, οπότε κάλεσε την αστυνομία.

Αφού έφτασε η αστυνομία, σε βίντεο από κάμερα που φορούσε αστυνομικός η γυναίκα ακουγόταν να λέει «ήταν σαν ζήλια, σαν έλεγχο για παράδειγμα του με ποιους μπορώ να έχω φίλους».

Ερωτηθείς αν αυτό είχε να κάνει με τον γιο του προέδρου των ΗΠΑ, ο κατηγορούμενος απάντησε θετικά.

Ο Ρουμιάντσεφ είπε στους ενόρκους ότι νωρίτερα εκείνο το βράδυ το φερόμενο θύμα είχε αναφέρι τον Μπάρον Τραμπ και άρχισε να του δείχνει τα μηνύματα. «Άρχισα να εξηγώ ότι με ενοχλούσε και μένα που μιλούσε στον Μπάρον Τραμπ…δεν ήμουν σε καμία περίπτωση ελεγκτικός, μα προσπαθούσα να της δώσω να καταλάβει πως αν αυτή δεν νιώθει άνετα βλέποντας μηνύματά μου με κορίτσια πριν 10 χρόνια, ίσως καταλάβει πώς ένιωσα όταν καθόμουν εκεί ενώ αυτή έστελνε μηνύματα σε κάποιον άλλο».

Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο, ο Ρουμιάντσεφ της έστειλε ένα μήνυμα στα ρωσικά που έλεγε «πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι γ…προκάλεσα. Αυτό είναι γ….τρελό. Συμπεριφέρθηκα σαν μ….ντρέπομαι πολύ που άρπαξα το τηλέφωνό σου, άρχισες να τον λες γλυκό σου. Ένιωσα τόσο άσχημα».

Ερωτηθείς σε ποιον αναφερόταν, απάντησε «στον Μπάρον Τραμπ».

Αναφέρθηκε ότι ο Ρουμιάντσεφ και η γυναίκα έπιναν μαζί το βράδυ της 17ης Ιανουαρίου και τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης. Ο ίδιος είπε ότι έκαναν δύο φορές συναινετικό σεξ τότε και ότι πριν αυτός απαντήσει σε μια κλήση από τον Μπάρον Τραμπ στο τηλέφωνό της, εκείνη ήταν σε κατάσταση πλήρους κατάρρευσης, εν μέρει επειδή έπιναν. «Έκλαιγε υστερικά, ούρλιαζε, μου φώναζε…πρόσεξα το τηλέφωνό της δίπλα μου στον καναπέ και χτυπούσε με το πρόσωπο του Μπάρον Τραμπ να εμφανίζεται σε μια face call. Δεν ξέρω τι πέρασε από το κεφάλι μου μα απάντησα ναι. Τότε σηκώθηκα απομακρύνθηκα από αυτήν καναδυο μέτρα…απάντησα και αμέσως έστρεψα την κάμερα προς αυτήν. Δεν ξέρω γιατί το έκανα. Ίσως σκέφτηκα πως θα συνειδητοποιούσε ότι η συμπεριφορά της ήταν παράλογη, ότι δεν θα έπρεπε να συμπεριφέρεται έτσι μπροστά σε κάποιον άλλο» είπε.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Guardian, o ίδιος ο Μπάρον Τραμπ έχει πει ότι ήταν «πολύ κοντά» στο θύμα, και ενημέρωσε για επίθεση εναντίον της.

Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο, ήταν σε κλήση βίντεο FaceTime πριν έναν χρόνο, όταν είδε έναν άνδρα να τη γρονθοκοπεί. Σε απομαγνητοφώνηση κλήσης που παρουσιάστηκε ο Τραμπ φαίνεται να λέει πως την είχε γνωρίσει μέσω social media. Ερωτηθείς αν είχε δεν τη φερόμενη επίθεση στα social media, είπε «όχι, σε βιντεοκλήση».

