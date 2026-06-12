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Ο Ρούμπεν Ντίας συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας όχι μόνο για τις ποδοσφαιρικές του υποχρεώσεις με την εθνική Πορτογαλίας και τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και για την προσωπική του ζωή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, ο 29χρονος αμυντικός φέρεται να έχει έρθει ξανά σε επαφή με την Πορτογαλίδα ηθοποιό Ντανιέλα Μελχιόρ, μετά τον πρόσφατο χωρισμό του από τη γνωστή παρουσιάστρια Μάγια Τζάμα.

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Ο αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι και της εθνικής Πορτογαλίας φέρεται να χώρισε πρόσφατα από τη γνωστή παρουσιάστρια Μάγια Τζάμα, έπειτα από μια σχέση που διήρκεσε περίπου 18 μήνες.

Η είδηση του χωρισμού προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα βρετανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς το ζευγάρι ήταν ένα από τα πιο λαμπερά της showbiz και του αθλητισμού.

Maya Jama stunned on Love Island Aftersun in a sheer lace dress, marking her first major appearance following her recent split from Rúben Dias. pic.twitter.com/2i6GAWKuiJ — charts Original (@Chartsoriginals) June 8, 2026

Την ίδια στιγμή, νέα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ντίας έχει επανασυνδεθεί με την πρώην σύντροφό του, την Πορτογαλίδα ηθοποιό Ντανιέλα Μελχιόρ. Οι δυο τους είχαν σχέση στο παρελθόν, ενώ τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκε ότι αλληλεπιδρούν ξανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανταλλάσσοντας likes στις αναρτήσεις τους.

Οι φήμες ενισχύθηκαν όταν η Μελχιόρ βρέθηκε στις εξέδρες φιλικού αγώνα της Πορτογαλίας, παρακολουθώντας από κοντά την αναμέτρηση της εθνικής ομάδας. Παράλληλα, οι δύο τους εθεάθησαν τον περασμένο μήνα στο ίδιο μουσικό φεστιβάλ στην Πορτογαλία.

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Η 29χρονη ηθοποιός, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στην ταινία “Guardians of the Galaxy Vol. 3”, φέρεται να έχει δείξει δημόσια την υποστήριξή της σε πρόσφατες δημοσιεύσεις του ποδοσφαιριστή, ενώ και ο Ντίας έχει αντιδράσει σε φωτογραφίες που έχει αναρτήσει η ίδια στους προσωπικούς της λογαριασμούς.

Οι δυο τους είχαν συνδεθεί για πρώτη φορά στις αρχές του 2024, ενώ λίγους μήνες αργότερα είχαν απαθανατιστεί μαζί σε νυχτερινή έξοδο στην Ίμπιζα, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσουν ποτέ επίσημα ότι ήταν ζευγάρι.

Ο Ντίας χώρισε με τη Μάγια Τζάμα στα τέλη Απριλίου, έπειτα από περίπου 18 μήνες σχέσης. Τα βρετανικά μέσα ανέφεραν τότε πως το ζευγάρι είχε διαφορετικά σχέδιά για το μέλλον.

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Μάλιστα, μετά τον χωρισμό κυκλοφόρησαν διάφορα σενάρια σχετικά με τα αίτια της απόφασης, τα οποία ο Πορτογάλος στόπερ έσπευσε να διαψεύσει.

“Οι λόγοι που χωρίσαμε είναι προσωπικοί και αφορούν μόνο εμάς. Αντιμετωπίσαμε την κατάσταση με ωριμότητα και σεβασμό”, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρξε απιστία από καμία πλευρά.

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