Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στα social media ευχήθηκε η Ρόζι Χάντινγκτον στον Τζέισον Στέιθαμ για τα 59α γενέθλιά του, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και τον θαυμασμό της για τον σύντροφό της.

Το διάσημο μοντέλο δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από τις κοινές τους διακοπές, στις οποίες το ζευγάρι ποζάρει χαλαρό και ευτυχισμένο, ενώ δεν λείπουν και οι οικογενειακές στιγμές με τον γιο και την κόρη τους.

Advertisement

Advertisement

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Ρόζι Χάντινγκτον περιέγραψε τον Τζέισον Στέιθαμ ως τη μεγαλύτερη έμπνευση για την ίδια και τα παιδιά τους, γράφοντας:

«Χαρούμενα γενέθλια στον αγαπημένο μας τύπο. Στον νούμερο ένα μας. Στον ηρωικό άντρα που τα κάνει όλα. Κρατάει την ισορροπία. Μας κάνει να γελάμε. Μας κρατάει ασφαλείς. Είναι η καθημερινή μας έμπνευση. Σ’ αγαπάμε με όλη μας την καρδιά. Πάντα και για πάντα».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και ευχές από θαυμαστές του ζευγαριού, οι οποίοι έσπευσαν να στείλουν τις δικές τους ευχές στον διάσημο ηθοποιό.