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Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε πολιτική αναταραχή με ανάρτησή του στο Truth Social, στην οποία υποστηρίζει ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί αύριο Δευτέρα, αποδίδοντας την υποτιθέμενη αποχώρησή του σε αποτυχία στο μεταναστευτικό και την ενεργειακή πολιτική.

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν επικαλείται καμία συγκεκριμένη πηγή, ενώ εύχεται «κάθε επιτυχία» στον Στάρμερ, την ώρα που τον κατηγορεί ότι «απέτυχε παταγωδώς» στους δύο κρίσιμους τομείς.

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Η ανάρτηση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία επίσημη ένδειξη ή επιβεβαίωση για παραίτηση του Βρετανού πρωθυπουργού, με το πολιτικό σκηνικό στο Λονδίνο να παραμένει αμετάβλητο.

Kier Starmer will resign as Prime Minister of The United Kingdom. He failed badly on two very important subjects- IMMIGRATION AND ENERGY (OPEN NORTH SEA OIL!). I wish him well! President DJT



( TS: Jun 21 2026, 9:59 AM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍… pic.twitter.com/eI2AoDP9de June 21, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από το αξίωμα του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά θέματα: το μεταναστευτικό και την ενέργεια (Ανοίξτε τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας!). Του εύχομαι κάθε επιτυχία!».

Το δημοσίευμα που έκανε λόγο για παραίτηση Στάρμερ

Η βρετανική εφημερίδα Observer υποστήριξε σήμερα (21/6) ότι ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα και πως έχει καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, αν και κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι παρέμεινε επικεντρωμένος στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Η πίεση στον Στάρμερ, που συσσωρεύεται εδώ και μήνες, αυξήθηκε απότομα την Παρασκευή, όταν ο αντίπαλός του Άντι Μπέρναμ κέρδισε μια έδρα στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να ξεκινήσει μια επίσημη διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος των Εργατικών και της πρωθυπουργίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Observer, ο Στάρμερ συζητούσε το μέλλον του με τη σύζυγό του στην πρωθυπουργική κατοικία του Τσέκερς πριν λάβει την τελική του απόφαση. Ανώτερα στελέχη των Εργατικών φέρονται να αναμένουν σαφή τοποθέτηση για το πολιτικό του μέλλον ακόμη και τη Δευτέρα.