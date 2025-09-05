Σάλος έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ με την έφοδο των αμερικανικών αρχών σε εργοστάσιο της Hyundai, όπου προέβησαν σε εκατοντάδες συλλήψεις μεταναστών, που εργάζονταν εκείνη τη στιγμή στη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 450 άτομα, καθώς το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρξαν καταγγελίες για «παράνομες πρακτικές απασχόλησης και για άλλα σοβαρά ομοσπονδιακά αδικήματα».

Μεταξύ των συλληφθέντων υπήρξαν και Νοτιοκορεάτες υπήκοοι, όπως περιγράφει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, το οποίο κάνει λόγο για «κατάφωρη παραβίαση» των δικαιωμάτων τους.

Με ανάρτησή στο X τονίζεται ότι διάφορες αμερικανικές υπηρεσίες, όπως το ATF και η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) προχώρησε στη σύλληψη 450 «παράνομων μεταναστών» στο εργοστάσιο της κομητείας Μπράιαν.

Today, @ATFAtlanta joined HSI, FBI, DEA, ICE, GSP and other agencies in a major immigration enforcement operation at the Hyundai mega site battery plant in Bryan County, GA, leading to the apprehension of ~450 unlawful aliens, emphasizing our commitment to community safety. #ATF pic.twitter.com/su6raLrLu6 — ATF Atlanta (@ATFAtlanta) September 4, 2025

Ανησυχία στη Σεούλ

Την ίδια στιγμή, η Σεούλ κάνει λόγο για παραβίαση των δικαιωμάτων των Νοτιοκορεατών πολιτών . Στην ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας αναφέρεται ότι: «Στη Σεούλ, εκφράσαμε την ανησυχία μας και τη λύπη μας, δια μέσου της αμερικανικής πρεσβείας στην Κορέα και τους καλέσαμε να επιδείξουν την δέουσα προσοχή, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα παραβιαστούν τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντα των συμπολιτών μας».

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, διακρίνονται πράκτορες να παρατάσσουν εργαζομένους, λέγοντάς τους ότι έχουν ένταλμα για να ερευνήσουν την εγκατάσταση. Σε άλλα βίντεο, οι πράκτορες φαίνονται να συνομιλούν με ορισμένους εκ των εργαζομένων.

BREAKING: Major raid DHS raid going down at the Georgia Hyundai plant in Bryan County. Stay tuned for updates! pic.twitter.com/wcSvhF7zNU September 4, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νοτιοκορεατικές εταιρείες έχουν δεσμευτεί να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια σε καίριους τομείς της αμερικανικής βιομηχανίας, προκειμένου να αποφύγουν τους εξοντωτικούς δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας της Τζόρτζια, Μπράιαν Κεμπ, είχε παρουσιάσει τη νέα εγκατάσταση ηλεκτρικών οχημάτων της Hyundai, ως το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο στην ιστορία της πολιτείας, με 1.200 εργαζομένους.

Από την άλλη μεριά, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει αρκετές φορές προεκλογικά για την αυστηρή μεταναστευτική πολιτική οπυ θα ακολουθήσει, κάνοντας λόγο για μαζικές απελάσεις παράνομων μεταναστών, αν και είχε δηλώσει ότι η μεγαλύτερη βαρύτητα θα πέσει σε εκείνους που έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα.

Πηγή: BBC