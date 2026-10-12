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Ο Χριστόφορος Κολόμβος έφυγε από την Ισπανία αναζητώντας έναν συντομότερο θαλάσσιο δρόμο προς τις αγορές της Ασίας. Στις 12 Οκτωβρίου 1492 έφτασε σε νησί, στις σημερινές Μπαχάμες, το οποίο ονόμασε Σαν Σαλβαδόρ, πιστεύοντας ότι είχε προσεγγίσει τις Ινδίες. Η Αμερική δεν ήταν ακατοίκητη: εκεί ζούσαν επί χιλιετίες αυτόχθονες λαοί με δικούς τους πολιτισμούς.

Από τη Γένοβα στον Ατλαντικό

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Γεννήθηκε το 1451 στη Γένοβα, πιθανότατα σε οικογένεια υφαντουργών. Απέκτησε ναυτική εμπειρία στη Μεσόγειο και στον Ατλαντικό και εγκαταστάθηκε στην Πορτογαλία. Πίστευε ότι η Ασία βρισκόταν πολύ πιο κοντά στην Ευρώπη προς τα δυτικά από όσο πραγματικά βρίσκεται. Η σφαιρικότητα της Γης ήταν ήδη γνωστή στους μορφωμένους της εποχής. Το σφάλμα του ήταν ο υπολογισμός των αποστάσεων.

Οι βασιλείς και τα τρία πλοία

Μετά την απόρριψη του σχεδίου του από την Πορτογαλία, εξασφάλισε την υποστήριξη της Ισαβέλλας της Καστίλης και του Φερδινάνδου της Αραγωνίας. Στις 3 Αυγούστου 1492 απέπλευσε από το Πάλος με τη Σάντα Μαρία, την Πίντα και τη Νίνια. Έπειτα από στάση στα Κανάρια, διέσχισε τον Ατλαντικό. Ο ναύτης Ροδρίγο δε Τριάνα φέρεται να αντίκρισε πρώτος τη στεριά.

Τα τέσσερα ταξίδια και οι περιοχές που έφτασε

Πρώτο ταξίδι (1492–1493): Μπαχάμες, Κούβα και Ισπανιόλα, όπου η Σάντα Μαρία προσάραξε.

Δεύτερο ταξίδι (1493–1496): με 17 πλοία έφτασε μεταξύ άλλων στη Δομινίκα, στη Γουαδελούπη, στο Πουέρτο Ρίκο και στην Τζαμάικα. Άρχισε η οργανωμένη ισπανική αποικιακή εγκατάσταση.

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Τρίτο ταξίδι (1498–1500): Τρινιντάντ και ακτές της σημερινής Βενεζουέλας, κοντά στον Ορινόκο.

Τέταρτο ταξίδι (1502–1504): ακτές της Κεντρικής Αμερικής, από τη σημερινή Ονδούρα έως τον Παναμά. Αναζητούσε μάταια πέρασμα προς την Ασία και αποκλείστηκε για περίπου έναν χρόνο στην Τζαμάικα.

Γιατί ονομάστηκε Αμερική και όχι Κολομβία

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Το όνομα Αμερική προέρχεται από τον εξερευνητή Αμέρικο Βεσπούτσι. Το 1507 ο χαρτογράφος Μάρτιν Βαλντζεεμίλερ το χρησιμοποίησε σε παγκόσμιο χάρτη, αρχικά για τη Νότια Αμερική. Το όνομα του Κολόμβου διατηρείται, μεταξύ άλλων, στην Κολομβία και σε αμερικανικές πόλεις και τοπωνύμια.

Από ναύαρχος σε κρατούμενο

Η διοίκησή του στην Ισπανιόλα προκάλεσε καταγγελίες για αυταρχισμό, κακοδιοίκηση και βία. Το 1500 ο βασιλικός απεσταλμένος Φρανθίσκο δε Μποβαδίγια τον συνέλαβε και τον έστειλε στην Ισπανία αλυσοδεμένο. Απελευθερώθηκε, αλλά δεν ανέκτησε τη διοίκηση των αποικιών.

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Η οικογένεια και το τέλος

Παντρεύτηκε τη Φιλίπα Μονίς Περεστρέλο και απέκτησαν τον Ντιέγκο. Από τη σχέση του με την Μπεατρίθ Ενρίκεθ δε Αράνα απέκτησε τον Φερνάντο, που αργότερα έγραψε βιογραφία του. Πέθανε στις 20 Μαΐου 1506 στο Βαγιαδολίδ, σε ηλικία περίπου 54 ετών, ύστερα από προβλήματα υγείας και διαμάχες για τα προνόμιά του.

Η σκοτεινή πλευρά

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Οι αποστολές άνοιξαν τον δρόμο για ευρωπαϊκή αποικιοκρατία, καταναγκαστική εργασία και υποδούλωση αυτοχθόνων. Οι πληθυσμοί της Καραϊβικής, ιδιαίτερα οι Ταΐνο, υπέστησαν βία και καταστροφικές απώλειες, μεταξύ άλλων από ασθένειες. Ο Κολόμβος συμμετείχε στην αιχμαλώτιση και υποδούλωση αυτοχθόνων. Δεν ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος στην Αμερική: Βίκινγκς είχαν φτάσει στη Βόρεια Αμερική περίπου πέντε αιώνες νωρίτερα.

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Οι ταινίες για τον Κολόμβο

«Christopher Columbus» (1949), βρετανική ταινία με τον Φρέντρικ Μαρτς.

«Christopher Columbus» (1985), τηλεοπτική μίνι σειρά με τον Γκάμπριελ Μπερν.

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«1492: Conquest of Paradise» (1992), του Ρίντλεϊ Σκοτ, με τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ και τη Σιγκούρνι Γουίβερ. Η μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου έγινε διεθνώς γνωστή.

«Christopher Columbus: The Discovery» (1992), του Τζον Γκλεν, με τον Ζορζ Κοραφά, τον Μάρλον Μπράντο και τον Τομ Σέλεκ.

«Carry On Columbus» (1992), βρετανική κωμωδία με τον Τζιμ Ντέιλ.

Έψαχνε τις Ινδίες, άλλαξε όμως τον κόσμο

Ο Κολόμβος δεν βρήκε τον θαλάσσιο δρόμο προς την Ασία που αναζητούσε. Τα ταξίδια του, όμως, συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία μόνιμων δεσμών Ευρώπης και Αμερικής, αλλάζοντας το εμπόριο, τη διατροφή και την παγκόσμια ιστορία. Το τίμημα για τους αυτόχθονες πληθυσμούς υπήρξε συχνά καταστροφικό. Ξεκίνησε αναζητώντας έναν νέο δρόμο προς έναν γνωστό κόσμο και άνοιξε τον δρόμο προς έναν κόσμο που θα άλλαζε την Ιστορία.