Τροχαίο δυστύχημα στο οποίο σκοτώθηκαν 45 Ινδοί προσκυνητές σημειώθηκε σήμερα (17/11) κοντά στη Μεδίνα της Σαουδικής Αραβίας, όταν το λεωφορείο στο οποίο ταξίδευαν τυλίχθηκε στις φλόγες ύστερα από σύγκρουση με βυτιοφόρο καυσίμων, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Ινδικής πόλης Χαϊντεραμπάντ.

Το λεωφορείο μετέφερε 46 επιβάτες, δήλωσε ο VC Sajjanar σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι ένας άνδρας που επέζησε έχει εισαχθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε τοπικό νοσοκομείο.

Οι περισσότεροι από τους νεκρούς –ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά– κατάγονται από το Χαϊντεραμπάντ στο νότιο κρατίδιο Τελανγκάνα.

As many as 45 people have been killed after a bus on its way to Medina collided with a fuel tanker. The bus was carrying Indians, most from Hyderabad, who had come to Saudi Arabia for the Umrah pilgrimage. pic.twitter.com/cjJXfRyjL3 November 17, 2025

Ο Sajjanar είπε ότι 54 άτομα είχαν αναχωρήσει από το Χαϊντεραμπάντ για την Τζέντα στις 9 Νοεμβρίου για το προσκύνημα. Από αυτούς, τέσσερις έμειναν στη Μέκκα και άλλοι τέσσερις πήγαν στη Μεδίνα με αυτοκίνητο. Οι υπόλοιποι 46 ταξίδευαν με το λεωφορείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης του Τελανγκάνα, οι προσκυνητές ταξίδευαν από τη Μέκκα προς τη Μεδίνα όταν σημειώθηκε το δυστύχημα. Είχαν μεταβεί στη Σαουδική Αραβία για το προσκύνημα Ουμρά, μια μικρότερη εκδοχή του Χατζ, του μεγαλύτερου ισλαμικού προσκυνήματος.

VIDEO | Telangana Minister Mohammad Azharuddin meets the families of victims of the Saudi Arabia bus accident.#Telangana #SaudiBusAccident



(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/IuIi9tCXMr — Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2025

Ο Sajjanar ανέφερε ότι στο δυστύχημα εμπλακεί και βυτιοφόρο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι είναι «βαθιά λυπημένος» από την είδηση και ότι οι ινδικές αρχές βρίσκονται σε στενή επαφή με αξιωματούχους στη Σαουδική Αραβία.

«Η Πρεσβεία μας στο Ριάντ και το Προξενείο μας στην Τζέντα παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια», έγραψε.

Umrah Tragedy | 42 Pilgrims Martyred



A horrific accident in Saudi Arabia has taken the lives of 42 Umrah pilgrims, many of them women and children from Hyderabad. Their bus collided with a diesel tanker, and within moments, flames engulfed everything.



The Telangana Government… pic.twitter.com/WRC7CfPOKF Advertisement November 17, 2025

Έχουν δημιουργηθεί γραμμές επικοινωνίας στην Τζέντα και στο Χαϊντεραμπάντ για την υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων.

(Με πληροφορίες από BBC)

