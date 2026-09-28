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Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω του κρίσιμου αγωγού East – West, ο οποίος είχε υποστεί ζημιές λόγω επιθέσεων με drones νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβριο, οι οποίες οδήγησαν στο να σταματήσει η φόρτωση αργού στο σαουδαραβικό λιμάνι Γιανμπού.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg, η Saudi Aramco έχει ήδη επαναφέρει τις αποστολές αργού μέσω του αγωγού East – West, αποκαθιστώντας μια εναλλακτική διαδρομή εξαγωγών που θεωρείται στρατηγικής σημασίας για το βασίλειο, ειδικότερα σε μία περιοχή που πλήττεται ενεργειακά και οικονομικά εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν.

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Saudi Arabia has started exporting oil using a key cross-country pipeline after the link was repaired following drone strikes earlier this month, sources say https://t.co/dMB3rPf9dK — Bloomberg (@business) September 28, 2026

Την περασμένη εβδομάδα, η Aramco πραγματοποιούσε δοκιμές στον αγωγό, αυξάνοντας σταδιακά την πίεση στο σύστημα, με στόχο την επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς ροής μέσα στο σαββατοκύριακο.

Η επανεκκίνηση των εξαγωγών πετρελαίου αναμένεται να ανακουφίσει τους αγοραστές που αναζητούν επιπλέον ποσότητες πετρελαίου, καθώς ορισμένοι πελάτες στην Ευρώπη είχαν ενημερωθεί ότι δεν θα λάβουν καθόλου φορτία τον επόμενο μήνα μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων.

Ο αγωγός East – West μήκους 1.200 χιλιομέτρων, ο οποίος διατρέχει την Αραβική Χερσόνησο, λειτουργεί ως η κύρια οδός εξαγωγής πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή κατά τους τελευταίους έξι μήνες, ενώ τα στενά μεταξύ Ιράν και Ομάν έχουν κλείσει σε μεγάλο βαθμό λόγω του πολέμου στο Ιράν. Ο αγωγός μετέφερε 4 έως 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 4% έως 5% της παγκόσμιας προσφοράς.