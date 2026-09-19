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Οι Χούθι εξαπέλυσαν επιθέσεις σήμερα εναντίον «ευαίσθητων τοποθεσιών» στην πρωτεύουσα Ριάντ και εναντίον εγκαταστάσεων που ανήκουν στον σαουδαραβικό πετρελαϊκό γίγαντα Aramco στην πόλη-λιμάνι Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του υεμενίτικου κινήματος Γιαχία Σαρί.

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας κατά τη διάρκεια της νύχτας Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου. Φλόγες και μαύρος καπνός φαίνονταν να υψώνονται κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ, σύμφωνα με κατοίκους. Νωρίτερα το μεσημέρι δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε πως στις φλόγες τυλίχθηκε δεξαμενή καυσίμων της Aramco η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.

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🇾🇪🇸🇦 Houthis just claimed they hit sensitive sites in Riyadh and Aramco facilities in Yanbu using ballistic missiles, cruise missiles and drones.



They say the attacks started some big fires.



Tensions are already pretty high, with Saudi sending out alerts in the capital after… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 19, 2026

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης διεξήγαγαν με επιτυχία δύο στρατιωτικές επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας μεγάλο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ και drones», δήλωσε ο Σαρί σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

«Η πρώτη είχε στόχο ευαίσθητες τοποθεσίες στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, και η δεύτερη στόχευσε εγκαταστάσεις της Aramco στο Γιανμπού», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι αυτές οι επιθέσεις έγιναν σε απάντηση στη «συνεχιζόμενη επιθετικότητα» της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη και στις «εγκληματικές απόπειρες της (…) να στοχεύσει την πρωτεύουσα Σαναά», πόλη που βρίσκεται υπό την κατοχή των Χούθι

Παράλληλα, στρατιωτικές πηγές και από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές στην Υεμένη, τόνισαν νωρίτερα σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πως οι μάχες στο νότιο τμήμα της χώρας μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία και των φιλοϊρανών Χούθι άφησαν 48 νεκρούς τις τελευταίες 24 ώρες.

Σύμφωνα με κυβερνητικές στρατιωτικές πηγές, 17 στρατιώτες σκοτώθηκαν, ενώ οι Χούθι ανέφεραν ότι 31 από τους μαχητές τους σκοτώθηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ