Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης δεσμεύτηκαν να μην επιτεθούν στις ΗΠΑ ενώ ο ίδιος εξετάζει τις επόμενες κινήσεις του έναντι του Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής συνάντησης με τον Ιρανό ομόλογό του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Παράλληλα, ο διευθυντής της CIA συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Αιγύπτου για να συζητήσουν την κλιμάκωση των συγκρούσεων και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στην περιοχή λόγω του κινδύνου ραγδαίας κλιμάκωσης των εχθροπραξιών.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα μιλώντας στο Fox News ότι οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, έχουν δεχθεί να μην επιτεθούν στις ΗΠΑ, ενώ πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

«Ο πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε μόνιμη επαφή με τους Χούθι οι οποίοι έχουν δεχθεί να μην πολεμήσουν τις ΗΠΑ», δήλωσε ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου Τρέι Γινγκστ.

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Εξάλλου ο Τραμπ επεσήμανε ότι είναι σε «φάση λήψης αποφάσεων» αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

«Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

BREAKING: President Trump told Fox News Chief Foreign Correspondent @TreyYingst that he is in a “deciding mode” and "very big things" are going to happen in the near future regarding the US-Iran war.



Trump said, "My question is, if and when do I blow the entire nation up? They… pic.twitter.com/JcAXh9QN84 — Fox News (@FoxNews) September 20, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές που εξετάζει αυτή την περίοδο είναι να εξαλείψει τη χώρα, να την αφήσει «να σαπίσει» οικονομικά ή να διαπραγματευθεί μια συμφωνία, προσθέτοντας ότι «πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον».

Όταν ρωτήθηκε για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που θα ξεκινά αύριο Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι είναι πρόθυμος για μια διπλωματική προσέγγιση για την επίλυση της σύγκρουσης, λέγοντας ότι «θα ήταν μάλλον ανοικτός» στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ο επικεφαλής της CIA συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Αιγύπτου στο Κάιρο

Παράλληλα, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι στη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε στο Κάιρο, την ώρα που οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι ανησυχούν για ενδεχόμενη «ραγδαία κλιμάκωση» του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

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Σύμφωνα με την αιγυπτιακή προεδρία, η συνάντηση, στην οποία παρέστη και ο επικεφαλής της υπηρεσίας Πληροφοριών της Αιγύπτου Χάσαν Ράσαντ, επικεντρώθηκε στους πολέμους μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, στη Λωρίδα της Γάζας και το Σουδάν, αλλά και στις επιθέσεις εναντίον χωρών του Κόλπου και τις απειλές για τη ναυσιπλοΐα.

Ο Σίσι υπογράμμισε «την ύψιστη σημασία της επίλυσης των περιφερειακών κρίσεων μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων», ανέφερε η προεδρία σε ανακοίνωσή της.

Από την πλευρά του ο Ράτκλιφ «χαιρέτισε τον καθοριστικό ρόλο της Αιγύπτου» προκειμένου «να επιλυθούν ειρηνικά» οι περιφερειακές συρράξεις.

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Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε χθες Σάββατο τους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδεύουν στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των σιιτών ανταρτών Χούθι της Υεμένης εναντίον της σαουδαραβικής πρωτεύουσας Ριάντ.

«Αυτή η στρατιωτική σύγκρουση μπορεί να κλιμακωθεί ραγδαία. Οι Αμερικανοί εκτός Μέσης Ανατολής θα πρέπει να επανεξετάσουν σοβαρά τα ταξίδια προς και δια μέσου της περιοχής», προειδοποίησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με ανάρτησή του στο Χ αργά χθες το βράδυ.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας–που στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης–και των Χούθι που έχουν καταλάβει μεγάλα τμήματα της Υεμένης έχει προκαλέσει προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές και τις εξαγωγές του Ριάντ, κορυφαίου προμηθευτή αργού πετρελαίου παγκοσμίως.

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Το Κάιρο είναι σύμμαχος κλειδί των ΗΠΑ στην περιοχή και ένας από τους κύριους αποδέκτες της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας. Τακτικά εμφανίζεται ως δύναμη σταθεροποίησης, διατηρώντας ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ αντιμαχόμενων πλευρών.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Σίσι συναντήθηκε με τον πρίγκιπα διάδοχο και ντε φάκτο ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Οι δύο άνδρες ζήτησαν να διασφαλιστεί η ασφαλής ναυσιπλοΐα στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, αφού οι Χούθι έχουν ενισχύσει την παρουσία τους εκεί έπειτα από μια επίθεση- αστραπή χάρη στην οποία κατέλαβαν περιοχές της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα.

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Στο μεταξύ σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, η Ουάσινγκτον απέρριψε την προηγούμενη εβδομάδα αίτημα της Σαουδικής Αραβίας να πλήξει τους Χούθι.

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Ωστόσο η αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε την πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στο Ριάντ προκειμένου να το βοηθήσει να αντιμετωπίσει «τρέχουσες και μελλοντικές απειλές».

Στο μεταξύ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που σχεδιαζόταν να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο στην προεδρική,εξοχική κατοικία Καμπ Ντέιβιντ στο Μέριλαντ, επέστρεψε στην Ουάσινγκτον χθες το βράδυ. Ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε εξηγήσεις για την αλλαγή αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

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