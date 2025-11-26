Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας (Court of Cassation) επικύρωσε την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, την καταδίκη του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του το 2012, απορρίπτοντας την τελευταία του έφεση και καθιστώντας την απόφαση οριστική.

Η απόφαση επιβεβαιώνει την ποινή ενός έτους φυλάκισης, από την οποία οι 6 μήνες είναι με αναστολή. Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, η ποινή μπορεί να εκτιθεί κατ’ οίκον, υπό ηλεκτρονική επιτήρηση ή με άλλους περιοριστικούς όρους που θα οριστούν από δικαστή.

Ο Σαρκοζί είχε καταδικαστεί το 2021 και αργότερα από εφετείο το 2024 επειδή υπερέβη σχεδόν στο διπλάσιο το ανώτατο νόμιμο όριο δαπανών — 22,5 εκατ. ευρώ — στην αποτυχημένη προσπάθειά του να επανεκλεγεί, την οποία τελικά έχασε από τον σοσιαλιστή Φρανσουά Ολάντ.

Η σημερινή απόφαση έρχεται μόλις 2 εβδομάδες μετά την αποφυλάκισή του από τη φυλακή Λα Σαντέ, όπου είχε κρατηθεί για 20 ημέρες στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης, της φερόμενης παράνομης χρηματοδότησης της καμπάνιας του το 2007 με χρήματα από τη Λιβύη του Μουαμάρ Καντάφι.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση αυτή έχει οριστεί για το διάστημα 16 Μαρτίου – 3 Ιουνίου 2026.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρώην πρόεδρος και η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί, αντιμετωπίζουν και άλλες δικαστικές έρευνες σχετικά με ενδεχόμενες προσπάθειες επηρεασμού μαρτύρων στην ίδια υπόθεση.

Η σημερινή απόφαση αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα για τον 70χρονο Σαρκοζί, ο οποίος τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο σειράς δικαστικών διαδικασιών. Το 2023, το ίδιο δικαστήριο είχε επικυρώσει προηγούμενη καταδίκη του για διαφθορά και άσκηση επιρροής, υπόθεση που αποκαλύφθηκε μέσω τηλεφωνικών υποκλοπών.

Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος δημοσιεύει στις 10 Δεκεμβρίου το βιβλίο του «Ημερολόγιο ενός Κρατουμένου», έχει δηλώσει ότι «η εμπειρία της φυλακής ήταν ένας εφιάλτης».

Πηγή: Associated Press