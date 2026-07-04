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Η Αγία Έδρα χαρακτήρισε την ενέργεια σχισματική, κηρύσσοντας άκυρα τα μυστήρια που τελούν οι ιερείς της Αδελφότητας και προειδοποιώντας τους πιστούς για πιθανές κυρώσεις.

Η Αδελφότητα ιδρύθηκε το 1970 ως αντίδραση στις μεταρρυθμίσεις της Β΄ Συνόδου του Βατικανού, υποστηρίζοντας τη διατήρηση της καθολικής παράδοσης ενάντια στον σύγχρονο εκσυγχρονισμό.

Ο ηγούμενος της Αδελφότητας απέρριψε την ποινή ως άδικη, υποστηρίζοντας ότι οι χειροτονίες ήταν απαραίτητες για τη συνέχιση της αποστολής τους μέσα στην Εκκλησία.

Η απόφαση αυτή αποτελεί κρίσιμη δοκιμασία για το Βατικανό, καθώς η σύγκρουση αφορά τον ορισμό της καθολικής ταυτότητας και την επιρροή παραδοσιακών ρευμάτων παγκοσμίως.

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Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία βρίσκεται μπροστά σε μία από τις σοβαρότερες εσωτερικές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών. Η απόφαση του Βατικανού να επιβεβαιώσει τον αφορισμό έξι επισκόπων της παραδοσιακής Αδελφότητας του Αγίου Πίου Ι΄, γνωστής ως SSPX, δεν είναι απλώς μια πειθαρχική πράξη. Είναι ένα ηχηρό μήνυμα ότι η ενότητα με τη Ρώμη και η αναγνώριση της παπικής αυθεντίας δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση.

Η κρίση ξέσπασε μετά τη χειροτονία τεσσάρων νέων επισκόπων στην Εκόν της Ελβετίας, χωρίς την έγκριση του Πάπα. Την τελετή τέλεσαν οι επίσκοποι Αλφόνσο ντε Γκαλαρέτα και Μπερνάρ Φελέ, ενώ οι τέσσερις νέοι επίσκοποι είναι οι Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry και Marc Hanappier. Σύμφωνα με το Βατικανό, η πράξη αυτή συνιστά σχισματική ενέργεια και επέφερε αυτομάτως την ποινή του αφορισμού.

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Η SSPX δεν είναι νέο φαινόμενο. Ιδρύθηκε το 1970 από τον Γάλλο αρχιεπίσκοπο Μαρσέλ Λεφέβρ, ως αντίδραση στις μεταρρυθμίσεις της Β΄ Συνόδου του Βατικανού. Οι διαφωνίες αφορούσαν τη λειτουργία στις εθνικές γλώσσες αντί της λατινικής, τον διάλογο με άλλες θρησκείες, την προσέγγιση προς τον σύγχρονο κόσμο και την έννοια της θρησκευτικής ελευθερίας. Για τους υποστηρικτές της Αδελφότητας, όλα αυτά θεωρήθηκαν υποχώρηση από την «αυθεντική» καθολική παράδοση. Για τη Ρώμη, όμως, αποτέλεσαν αναγκαίο άνοιγμα της Εκκλησίας στον σύγχρονο άνθρωπο.

Το ρήγμα θυμίζει έντονα το 1988, όταν ο Λεφέβρ είχε χειροτονήσει τέσσερις επισκόπους χωρίς παπική άδεια, προκαλώντας τότε μεγάλο σχίσμα. Ακολούθησαν δεκαετίες προσπαθειών επαναπροσέγγισης. Ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄ ήρε το 2009 τους αφορισμούς των επιζώντων επισκόπων της SSPX, ενώ ο Πάπας Φραγκίσκος είχε δώσει περιορισμένες ποιμαντικές διευκολύνσεις, κυρίως σε εξομολογήσεις και γάμους. Η νέα απόφαση, όμως, ακυρώνει ουσιαστικά αυτή τη γέφυρα συνεννόησης.

Το Βατικανό προχώρησε ακόμη πιο πέρα. Προειδοποίησε ότι οι ιερείς της SSPX θεωρούνται πλέον σχισματικοί, ενώ οι πιστοί που προσχωρούν επισήμως στην Αδελφότητα κινδυνεύουν επίσης με αφορισμό. Παράλληλα, η Αγία Έδρα ξεκαθάρισε ότι η εξομολόγηση και οι γάμοι που τελούνται από ιερείς της SSPX είναι άκυροι, καθώς γίνονται χωρίς κανονική εκκλησιαστική δικαιοδοσία.

Η διάσταση, όμως, δεν είναι μόνο εκκλησιαστική. Η Αδελφότητα διαθέτει διεθνές δίκτυο, με εκατοντάδες ιερείς, σεμινάρια, σχολεία, παρεκκλήσια και κοινότητες σε δεκάδες χώρες. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters, στα τέλη του 2025 η SSPX αριθμούσε 1.482 επίσημα μέλη, ανάμεσά τους 733 ιερείς και 264 ιεροσπουδαστές από περίπου 50 χώρες.

Εδώ αρχίζει και η γεωπολιτική πλευρά. Τα παραδοσιακά καθολικά δίκτυα, ιδιαίτερα σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, δεν λειτουργούν μόνο ως θρησκευτικές κοινότητες. Σε αρκετές περιπτώσεις συναντώνται ιδεολογικά με συντηρητικά, εθνικιστικά και αντιπαγκοσμιοποιητικά ρεύματα. Η υπεράσπιση της λατινικής λειτουργίας, η έμφαση στην ιεραρχία, η κριτική προς τον φιλελεύθερο εκσυγχρονισμό και η αγωνία για την «απώλεια της χριστιανικής ταυτότητας» της Δύσης δεν μένουν εντός των ναών. Περνούν στον δημόσιο λόγο, στην πολιτική αντιπαράθεση και στην ευρύτερη πολιτισμική σύγκρουση.

Η SSPX, από την πλευρά της, απορρίπτει την κατηγορία του σχίσματος και θεωρεί ότι ενεργεί για τη διαφύλαξη της αληθινής καθολικής παράδοσης. Ο γενικός ηγούμενος της Αδελφότητας, πατήρ Davide Pagliarani, χαρακτήρισε την ποινή άδικη και άκυρη, υποστηρίζοντας ότι οι χειροτονίες έγιναν για τη συνέχιση της αποστολής της.

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Για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, η υπόθεση αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία της παποσύνης του. Έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα στη συνέχιση μιας μακράς πολιτικής υπομονής και διαλόγου ή σε μια καθαρή γραμμή ορίων. Επέλεξε το δεύτερο. Το μήνυμα είναι σαφές: η παράδοση έχει θέση μέσα στην Εκκλησία, αλλά όχι απέναντι στην Εκκλησία.

Το ερώτημα πλέον είναι αν οι αφορισμοί θα περιορίσουν τη δύναμη της SSPX ή αν, αντίθετα, θα συσπειρώσουν ακόμα περισσότερο τους οπαδούς της. Η ιστορία έχει δείξει ότι τέτοιες ποινές δεν οδηγούν πάντα σε αποδυνάμωση· πολλές φορές λειτουργούν ως σημαία αντίστασης για όσους ήδη αισθάνονται αποκλεισμένοι.

Το Βατικανό, πάντως, ξέρει ότι η μάχη δεν αφορά μόνο έξι επισκόπους. Αφορά το ποιος ορίζει σήμερα την καθολική ταυτότητα: η θεσμική Ρώμη ή τα παραδοσιακά ρεύματα που πιστεύουν ότι η Εκκλησία απομακρύνθηκε από τις ρίζες της. Και αυτή η σύγκρουση, μέσα σε έναν κόσμο που στρέφεται ξανά σε ταυτότητες, σύνορα και παλιές βεβαιότητες, μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο βαθιά από μια απλή εκκλησιαστική διαφωνία.

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