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Το ντοκουμέντο περιγράφει την καθημερινότητα και την ευχάριστη ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο πλοίο λίγο πριν από τη ναυτική τραγωδία.

Ο οίκος δημοπρασιών Henry Aldridge and Son θέτει το γράμμα προς πώληση, με την εκτιμώμενη τιμή να φτάνει τις 35.000 λίρες.

Το τεκμήριο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς προσφέρει σπάνιες πληροφορίες για τη ζωή των επιβατών της δεύτερης θέσης στο μοιραίο πλοίο.

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Ένα νέο ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας για το διάσημο ναυάγιο του Τιτανικού, που συγκλόνισε την ανθρωπότητα.

Πρόκειται για γράμμα του επιβάτη Χένρι Χότζες με ημερομηνία 10 Απριλίου 1912, δηλαδή την ημέρα που ο Τιτανικός απέπλευσε για το παρθενικό του ταξίδι, σύμφωνα με την καταχώριση του βρετανικού οίκου δημοπρασιών Henry Aldridge and Son.

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تُطرح رسالة نادرة كتبها الراكب هنري هودجز على متن سفينة "تايتانيك" في يوم إبحارها الأول عام 1912، للبيع في مزاد، وسط توقعات بأن يصل سعرها إلى نحو 35 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل قرابة 47 ألف دولار.https://t.co/aHwiLkJIGd pic.twitter.com/Rp2ETvGp5P — الرَّجل (@ArrajolM) July 23, 2026

Το γράμμα, το οποίο φαίνεται να αποκαλύπτει σπάνιες λεπτομέρειες για το μοιραίο ταξίδι που έμελλε να καταλήξει σε μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες στην ιστορία, αναμένεται να πωληθεί σε δημοπρασία έναντι περίπου 35.000 λιρών (47.000 δολαρίων).

Τι αποκαλύπτει το περίφημο γράμμα του επιβάτη

Στο γράμμα, όσο παράδοξο και αν μας ακούγεται τώρα, ο Χότζες περιγράφει σε έναν φίλο του, τον Έκτορα, την «υπέροχη εμπειρία» που ζει στο πλοίο.

«Μέχρι στιγμής δεν αντιλαμβάνεσαι καθόλου την κίνηση του πλοίου και ο καιρός είναι εξαιρετικός», γράφει. «Στο επάνω κατάστρωμα υπάρχουν περίπου 200 νεαροί (20 ετών και άνω) που περπατούν τραγουδώντας, άλλοι παίζουν ντόμινο και χαρτιά στα σαλόνια, κάποιοι διαβάζουν, άλλοι γράφουν. Όλα είναι εντελώς διαφορετικά από όσα θα περίμενε κανείς να δει εν πλω», προσθέτει ο Χότζες, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν βυθίστηκε το πλοίο.

A letter containing “absolutely fascinating” details of life on the ill-fated Titanic cruise liner is expected to fetch around $47,000 at auction. https://t.co/5305yBz1mY pic.twitter.com/Z392EiqOx8 — CNN (@CNN) July 21, 2026

Το μοιραίο ταξίδι του Τιτανικού

Όταν ο Τιτανικός ξεκίνησε το παρθενικό του ταξίδι από το Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, ήταν το μεγαλύτερο επιβατηγό πλοίο στον κόσμο και θεωρούνταν «αβύθιστο». Μόλις τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 14 Απριλίου 1912, το ταξίδι μετατράπηκε σε διεθνή τραγωδία, όταν το πλοίο προσέκρουσε σε παγόβουνο στον Βόρειο Ατλαντικό στις 11:40 μ.μ. τοπική ώρα. Βυθίστηκε μέσα σε λιγότερο από τρεις ώρες.

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Το πλοίο δεν διέθετε επαρκή αριθμό σωστικών λέμβων για τους περίπου 2.220 επιβαίνοντες. Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ο Τιτανικός εξελίχθηκε στο πιο διάσημο ναυάγιο της ιστορίας.

Ένα μοναδικό τεκμήριο από το μοιραίο ταξίδι

Ο δημοπράτης Άντριου Άλντριτζ (Andrew Aldridge), όπως αναφέρει το CNN, δήλωσε ότι η επιστολή είναι «εξαιρετική σε πολλά επίπεδα». Όπως εξήγησε, ο Χότζες, πωλητής μουσικών οργάνων, ταξίδευε για αναψυχή και κατευθυνόταν στη Βοστώνη για να επισκεφθεί φίλους του, ταξιδεύοντας στη δεύτερη θέση.

«Υπάρχει έλλειψη υλικού που να αφορά τους επιβάτες της δεύτερης θέσης», ανέφερε ο Άλντριτζ. «Όλοι γνωρίζουν τις ιστορίες της τρίτης θέσης, των μεταναστών που ξεκινούσαν μια νέα ζωή. Όλοι γνωρίζουν επίσης τους πλούσιους επιβάτες της πρώτης θέσης. Όμως η ιστορία της δεύτερης θέσης δεν έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα.»

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Παράλληλα, όπως τόνισε, η επιστολή αποκαλύπτει πολύτιμες λεπτομέρειες για την καθημερινότητα πάνω στο πλοίο. «Μας δείχνει πώς ήταν πραγματικά η ζωή στο πλοίο και αυτό είναι απολύτως συναρπαστικό», είπε.

Η επιστολή δεν έχει βγει ποτέ ξανά σε δημοπρασία και, σύμφωνα με τον Άντριου Άλντριτζ, κάνει την πρώτη της εμφάνιση στην αγορά συλλεκτικών αντικειμένων. Διατίθεται μέσω διαδικτυακής δημοπρασίας, η οποία ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 4:00 μ.μ. (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου). Μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης, η υψηλότερη προσφορά είχε φτάσει τις 26.000 λίρες (35.000 δολάρια), ενώ η τελική τιμή εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίξει τις 35.000 λίρες.

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