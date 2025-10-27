Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ έπληξε απόψε την Τουρκία, με επίκεντρο την πόλη Σιντίργκι στην επαρχία Μπαλικεσίρ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD).

Η δόνηση σημειώθηκε στις 22:48 τοπική ώρα και είχε εστιακό βάθος 5,99 χιλιομέτρων, προκαλώντας αναστάτωση σε πολλές περιοχές, ενώ έγινε αισθητή σε Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Κιουτάχεια, Μανίσα, Ουσάκ, Αϊδίνι, Εσκί Σεχίρ, Σακαρία, Γιαλοβά και Τεκίρνταγ.

Advertisement

Advertisement

🚨 BREAKING: EARTHQUAKE HITS TURKEY



A strong 6.1-magnitude earthquake struck western Turkey.



Tremors were felt in Izmir, Istanbul, Bursa, and nearby regions. Reports indicate noticeable shaking and localized damage. pic.twitter.com/j2GPB1lIvh — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2025

Ο δήμαρχος του Σιντίργκι, Σερκάν Σακ, ανέφερε ότι ο σεισμός προκάλεσε κατάρρευση κτιρίων στην περιοχή, ενώ ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, δήλωσε ότι τρία κτίρια και ένα κατάστημα υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν θύματα ή τραυματίες μέχρι στιγμής. Αμέσως μετά τον σεισμό, δεκάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους από φόβο.

Το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV μετέδωσε ότι τα κατεστραμμένα κτίρια είχαν ήδη υποστεί ζημιές από προηγούμενο σεισμό, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων φορέων συνεχίζονται για τον έλεγχο της περιοχής και την ασφαλή αποκατάσταση των κατοίκων. Ο νομάρχης του Σιντίργκι, Ντογκάν Κογιούντζου, τόνισε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί θύματα ή σοβαρές ζημιές στα χωριά της περιοχής.

BREAKING: Buildings collapse in town of Sındırgı in Balıkesir, Turkey after strong earthquake. – local media pic.twitter.com/La3JawaKJk — AZ Intel (@AZ_Intel_) October 27, 2025

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξέφρασε τις ευχές του στους πολίτες και τόνισε ότι οι αρμόδιες μονάδες, ιδιαίτερα η AFAD, διεξάγουν σχολαστικούς ελέγχους στο πεδίο και παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας, Κεμάλ Μεμισόγλου, επανέλαβε ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματίες και οι υπηρεσίες του υπουργείου παραμένουν σε πλήρη συναγερμό.

Advertisement

Η περιοχή του Σιντίργκι είχε χτυπηθεί τον Αύγουστο από σεισμό ίδιου μεγέθους, ο οποίος είχε προκαλέσει τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό δεκάδων. Από τότε η περιοχή έχει υποστεί μικρότερες σεισμικές δονήσεις, ενώ ήδη καταγράφονται μετασεισμοί, με τον μεγαλύτερο μέχρι στιγμής να φτάνει τα 4,2 Ρίχτερ.

Στον χάρτη του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου φαίνονται οι περιοχές στις οποίες έγινε αισθητός ο σεισμός.

Advertisement

Ο κυβερνήτης της Σμύρνης, Σουλεϊμάν Ελμπάν, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί αρνητικές επιπτώσεις στην πόλη, ενώ όλες οι ομάδες διάσωσης βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και τον έλεγχο των κτιρίων, εκφράζοντας ευχές για την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της χώρας από περαιτέρω καταστροφές.

Συνολικά, παρά τις καταρρεύσεις και τις ζημιές σε κτίρια, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματισμοί, ενώ οι πολίτες παραμένουν σε επαγρύπνηση, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών για ασφάλεια και προστασία.



Advertisement