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Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Σερβίας ανακοίνωσε ότι ο Μλάντιτς θα κηδευτεί με τις προβλεπόμενες στρατιωτικές και κρατικές τιμές από το κράτος.

Οι σερβικές αρχές αναμένουν την ενημέρωση από τη Χάγη για τη διαδικασία παράδοσης της σορού του πρώην στρατηγού στους οικείους του.

Ο Μλάντιτς είχε καταδικαστεί για τον ρόλο του στη σφαγή της Σρεμπρένιτσα, η οποία αποτέλεσε τη χειρότερη μαζική θανάτωση στην Ευρώπη μεταπολεμικά.

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Ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράτκο Μλάντιτς, ο οποίος έγινε γνωστός ως ο «Χασάπης της Βοσνίας» για τον ρόλο του στη σφαγή της Σρεμπρένιτσα το 1995, πρόκειται να κηδευτεί με «τις στρατιωτικές και κρατικές τιμές που δικαιούται», όπως ανακοίνωσε στον τοπικό ραδιοσταθμό K1 ο υπουργός Δικαιοσύνης της Σερβίας, Νέναντ Βούγιτς.

Ο Μλάντιτς, που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τους τελευταίους μήνες, πέθανε χθες, Πέμπτη 27 Αυγούστου, στη Χάγη. Εκεί εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

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«Είναι βέβαιον ότι ο στρατηγός Μλάντιτς θα λάβει όλες τις στρατιωτικές και κρατικές τιμές που δικαιούται», δήλωσε ο Βούγιτς, προσθέτοντας ότι οι Σέρβοι αξιωματούχοι αναμένουν ενημέρωση σχετικά με το πότε οι Αρχές στη Χάγη θα παραδώσουν τη σορό του.

«Είμαστε έτοιμοι να μεταβούμε στη Χάγη μόλις μάθουμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Η σφαγή της Σρεμπρένιτσα θεωρείται η χειρότερη μαζική σφαγή στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο θάνατος του Μλάντιτς σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την τελευταία απόφαση του Διεθνούς Μηχανισμού Ποινικών Δικαστηρίων, ο οποίος απέρριψε αίτημα της οικογένειάς του και της σερβικής κυβέρνησης για μεταφορά του σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Βελιγράδι, προκειμένου να νοσηλευτεί εκεί.

Ο Ράτκο Μλάντιτς αποτελούσε μία από τις τρεις κεντρικές πολιτικές και στρατιωτικές προσωπικότητες της περιόδου, μαζί με τον πρώην πρόεδρο της Γιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και τον πρώην πολιτικό ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας Ράντοβαν Κάρατζιτς, την εποχή που η πρώην Γιουγκοσλαβία βυθιζόταν στη βία και τις σφαγές μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού.

Ο πόλεμος στη Βοσνία, που διήρκεσε από το 1992 έως το 1995, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περίπου 100.000 ανθρώπων, ενώ ακόμη 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν από τις εστίες τους.

Στη Σρεμπρένιτσα, οι σερβικές δυνάμεις που βρίσκονταν υπό τη διοίκηση του Ράτκο Μλάντιτς εκτέλεσαν περίπου 8.000 Βόσνιους Μουσουλμάνους, οι οποίοι είχαν καταφύγει στην περιοχή, η οποία θεωρητικά αποτελούσε θύλακα υπό την προστασία των Ηνωμένων Εθνών.

Με πληροφορίες από France 24