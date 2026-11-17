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Παρά την έλλειψη πολιτικής εμπειρίας των νέων βουλευτών, το κίνημα προετοιμάζεται εντατικά για τη διακυβέρνηση, ενώ η σύνθεση της νέας κυβέρνησης παραμένει υπό διαβούλευση.

Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές προχωρούν σε συλλήψεις προσώπων που συνδέονται με την απερχόμενη κυβέρνηση, ερευνώντας υποθέσεις διαφθοράς και εκλογικής νοθείας.

Η μετάβαση στην εξουσία κρίνεται κρίσιμη, καθώς ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς προαναγγέλλει αντιδράσεις, προκαλώντας φόβους για εντάσεις και προσπάθειες παρεμπόδισης της κοινοβουλευτικής λειτουργίας κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση.

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Μια νέα πολιτική σελίδα ανοίγει στη Σερβία, καθώς οι υποψήφιοι της «Φοιτητικής Λίστας» (Student List), του κινήματος πολιτών που κατάφερε να πετύχει μια εντυπωσιακή εκλογική νίκη τον περασμένο μήνα απέναντι στο κόμμα του λαϊκιστή ηγέτη Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ετοιμάζονται να αναλάβουν επίσημα τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα και να ξεκινήσουν τη διαδικασία σχηματισμού νέας κυβέρνησης.

Οι 140 εκλεγμένοι εκπρόσωποι, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται πανεπιστημιακοί, δικηγόροι, επιστήμονες, αλλά και ηθοποιοί, πρόκειται να ορκιστούν την Τρίτη, κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας Βουλής. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος της 14ετούς κυριαρχίας του Βούτσιτς και του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) στην εξουσία.

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Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης και να εγκριθεί από τους βουλευτές το κυβερνητικό σχήμα που θα προτείνει η Φοιτητική Λίστα, θα παραμείνει στη θέση της η υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό τον απερχόμενο πρωθυπουργό, Τζούρο Μάτσουτ. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν έχουν αποσαφηνιστεί ούτε η σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου ούτε το πρόσωπο που θα αναλάβει την πρωθυπουργία.

🇪🇺🇷🇸 Serbia’s Student List delegation received standing ovation at EU enlargement forum, despite the anti-Kosovo provocative song being played. https://t.co/jBD8Uztssz November 16, 2026

Οι φοιτητές παραμένουν ενεργοί στη διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης

Η Σάρα Ελ Σαράγκ, δικηγόρος με ειδίκευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και εκλεγμένη βουλευτής, υπογράμμισε ότι το ευρύτερο φοιτητικό κίνημα εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία επιλογής των προσώπων που θα στελεχώσουν τη νέα κυβέρνηση, σε συνεργασία με τους εκλεγμένους εκπροσώπους του.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η παρουσία των υποψηφίων στη νέα Βουλή οφείλεται στους φοιτητές, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία τους συνεχίζεται σε όλα τα στάδια της πολιτικής διαδικασίας. «Είμαστε εδώ χάρη σε αυτούς. Όλη αυτή τη διαδικασία την προχωράμε μαζί», δήλωσε, αναφερόμενη στους φοιτητές. Η ίδια αποκάλυψε ότι οι εκλεγμένοι βουλευτές προετοιμάζονται εντατικά για τα νέα τους καθήκοντα, μέσα από σχεδόν καθημερινές συναντήσεις και ασκήσεις προσομοίωσης κοινοβουλευτικών διαδικασιών.

«Έχουμε συναντήσεις και ασκήσεις προετοιμασίας για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου σχεδόν κάθε μέρα, καθώς κανείς από εμάς δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός. Είμαστε δικηγόροι, γιατροί, καθηγητές και για όλους μας είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνουμε μια τέτοιου είδους αποστολή», εξήγησε.

Η συστηματική προετοιμασία των 140 εκλεγμένων βουλευτών αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Φοιτητικής Λίστας να απαντήσει στις επιφυλάξεις όσων αμφισβητούν κατά πόσο μια ομάδα ανθρώπων χωρίς προηγούμενη πολιτική εμπειρία μπορεί να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

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Okupljanje poslanika Studentske liste i građana u Pionirskom parku pred sednicu Skupštine Srbije. https://t.co/lNutpcVAn2 — Razglas news (@razglasnews) November 17, 2026

Τα μέλη του κινήματος που επέλεξαν τη Σάρα Ελ Σαράγκ και τους υπόλοιπους υποψηφίους επιμένουν ότι πρόκειται για καταξιωμένους επαγγελματίες και επιστήμονες, με εξειδίκευση στους τομείς τους. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι οι γνώσεις και η επαγγελματική τους κατάρτιση τούς καθιστούν περισσότερο κατάλληλους για την άσκηση δημόσιας εξουσίας σε σχέση με αρκετά πρόσωπα που είχαν αναλάβει υπουργικές ή βουλευτικές θέσεις επί διακυβέρνησης Βούτσιτς.

Το νέο πολιτικό εγχείρημα καλείται πλέον να αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να μετατρέψει την εκλογική του επιτυχία σε ένα λειτουργικό κυβερνητικό σχήμα. Την ίδια στιγμή, σημαντικές είναι οι εξελίξεις και στο μέτωπο των δικαστικών ερευνών, καθώς η αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές έχουν προχωρήσει σε σειρά συλλήψεων προσώπων που φέρονται να συνδέονται με το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS).

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Την περασμένη εβδομάδα, οι εισαγγελικές αρχές έβαλαν στο στόχαστρο τους ιδιοκτήτες μιας κατασκευαστικής εταιρείας με ισχυρές διασυνδέσεις, στο πλαίσιο έρευνας για έργο που αφορά την έκταση όπου βρισκόταν το ιστορικό ξενοδοχείο Hotel Jugoslavija. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο είχε γίνει ευρύτερα γνωστό, μεταξύ άλλων, επειδή είχε πληγεί κατά τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στο Βελιγράδι το 1999.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά τη σύλληψη του ιδιοκτήτη της Alta Bank, της τράπεζας που διέθετε την παραχώρηση για τη διεκπεραίωση πληρωμών λογαριασμών για λογαριασμό της κρατικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας της Σερβίας. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται επίσης ανώτατοι αξιωματικοί της αστυνομίας, οι οποίοι κατηγορούνται για κατάχρηση εξουσίας, καθώς και άτομα που θεωρούνται ύποπτα για νοθεία στις εκλογές και άσκηση βίας κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.

Οι συλλήψεις και οι διώξεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών και θεσμικών εξελίξεων, μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις των τελευταίων δύο ετών, οι οποίες κορυφώθηκαν με την εκλογική ήττα του SNS.

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Ο Βούτσιτς προαναγγέλλει αντιδράσεις – Φόβοι για ένταση στη νέα Βουλή

Παρά την εκλογική του ήττα, ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει την πολιτική αντιπαράθεση, προειδοποιώντας ότι θα οργανωθούν μεγάλες διαδηλώσεις από την πλευρά των υποστηρικτών του.

Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία για το κλίμα που θα επικρατήσει στο νέο Κοινοβούλιο, με εκτιμήσεις ότι η πρώτη κιόλας συνεδρίαση μπορεί να σημαδευτεί από εντάσεις και προσπάθειες παρεμπόδισης της κοινοβουλευτικής λειτουργίας.

Ο Ράσα Νεντέλκοβ, διευθυντής προγράμματος του CRTA, του σερβικού οργανισμού που παρακολουθεί τις εκλογικές διαδικασίες και τη λειτουργία της δημοκρατίας, εκτίμησε ότι τα πρώτα περιστατικά παρεμπόδισης ενδέχεται να σημειωθούν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας Βουλής.

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Όπως προειδοποίησε, είναι πιθανό να υπάρξουν πολλές προσπάθειες σαμποτάζ, κωλυσιεργίας και δημιουργίας ενός χαοτικού σκηνικού μέσα στο Κοινοβούλιο.

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«Μπορούμε να περιμένουμε πολλές απόπειρες σαμποτάζ, πολλά εμπόδια και μια ατμόσφαιρα που θα θυμίζει τσίρκο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν θα αποτελούσε έκπληξη εάν η κοινοβουλευτική διαδικασία σημαδευτεί ακόμη και από περιστατικά φυσικής παρεμπόδισης, προειδοποιώντας ουσιαστικά για πιθανές συγκρούσεις μέσα στην αίθουσα της Βουλής.

Η Σερβία βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια κρίσιμη πολιτική μετάβαση, καθώς το φοιτητικό κίνημα που ξεκίνησε ως δύναμη διαμαρτυρίας καλείται να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης, την ώρα που η προηγούμενη πολιτική εξουσία και οι υποστηρικτές της εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντα έντασης.

Με πληροφορίες από The Guardian

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Πηγή φωτογραφιών: Reuters