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Συναγερμός σήμανε στην περιοχή της Βοϊβοντίνα στην βόρεια Σερβία, καθώς εντοπίστηκαν κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε φάρμα. Τα πρώτα κρούσματα εντοπίστηκαν πριν από ένα μήνα σε μικρά αγροτικά νοικοκυριά στην Βοϊβοντίνα που αποτελεί την περιοχή με το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο χοίρων στη χώρα.

Ο υπουργός Γεωργίας, Διαχείρισης Υδάτων και Δασών της Σερβίας Ντράγκαν Γκλάμοτσιτς ανακοίνωσε στην δημόσια τηλεόραση (RTS) ότι «ο ιός επιβεβαιώθηκε σε μια μεγάλη φάρμα στο χωριό Χρτκόβτσι και από σήμερα ξεκινάει η θανάτωση σχεδόν 11.000 χοίρων με τον προβλεπόμενο τρόπο».

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Afrička kuga svinja ove godine registrovana na 496 gazdinstava u Srbiji, eutanazirano više od 10.500 grlahttps://t.co/bdunTjajxS — TV N1 Beograd (@n1srbija) July 10, 2026

Ο υπουργός ενημέρωσε ότι ο συγκεκριμένος ιός συναντάται στη Σερβία τα τελευταία εννιά χρόνια, αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, γιατί δεν μεταδίδεται στους ανθρώπους.

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων, που είναι θανατηφόρα για τους χοίρους, εντοπίστηκε σε 70 χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 16 ευρωπαϊκών χωρών. Στην γειτονιά της Σερβίας έχουν καταγραφεί κρούσματα στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία.