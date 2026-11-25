Τζένιφερ Λόρενς: Οι νέες φωτογραφίες που προκάλεσαν χαμό – «Δεν αναγνωρίζεται, τι έκανε στο πρόσωπό της;»

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Τζένιφερ Λόρενς διέψευσε τις φήμες περί βλεφαροπλαστικής, αποδίδοντας την αλλαγή στο βλέμμα της στις τεχνικές μακιγιάζ της συνεργάτιδάς της Σέινα Γκόλντμπεργκ.

Η ηθοποιός απέδωσε επίσης τις αλλαγές στο πρόσωπό της με την πάροδο του χρόνου στη φυσική διαδικασία της ενηλικίωσης και την απώλεια βάρους.

Παρά τις επίμονες εικασίες των θαυμαστών της για διάφορες επεμβάσεις, η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υποβληθεί σε αισθητικές επεμβάσεις στα μάτια ή στη μύτη.

Η Λόρενς έχει παραδεχτεί δημόσια μόνο ότι έχει προχωρήσει σε επέμβαση τοποθέτησης εμφυτευμάτων στήθους κατά το παρελθόν.

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Η Τζένιφερ Λόρενς υποστηρίζει ότι δεν έκανε βλεφαροπλαστική. Στην ανάρτησή της στο Instagram, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, άφησε να εννοηθεί ότι το βλέμμα που συζητιέται τόσο είναι αποτέλεσμα μακιγιάζ.

Η 36χρονη ηθοποιός αναδημοσίευσε ένα story της μακιγιέζ Σέινα Γκόλντμπεργκ για τη μάρκα καλλυντικών της, Mes Beauty. Από πάνω έγραψε: «Όποιος ξέρει, ξέρει: αυτή μου έκανε τη βλεφαροπλαστική».

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Γιατί μιλούν για επέμβαση;

Εδώ και καιρό, θαυμαστές και σχολιαστές στα social media συγκρίνουν παλιές και νέες φωτογραφίες της. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι έχει κάνει κρυφά επεμβάσεις, με πιο συχνές τις φήμες για βλεφαροπλαστική και ρινοπλαστική.

Η βλεφαροπλαστική είναι αισθητική επέμβαση που αφαιρεί ή επανατοποθετεί την περίσσεια δέρματος, λίπους και μυών στα βλέφαρα. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιο «ανοιχτό» βλέμμα.

Τι έχει πει η ίδια για το πρόσωπό της;

Η Λόρενς είχε απαντήσει και παλιότερα, σε συζήτηση με την Κάιλι Τζένερ. Τότε έδωσε τα εύσημα στον μακιγιέρ της, Χανγκ Βάνγκο, που, όπως είπε, της τονίζει τα χείλη πέρα από το φυσικό τους περίγραμμα.

«Τον λέω πλαστικό χειρουργό, γιατί όλοι τους τελευταίους μήνες που δουλεύω μαζί του είναι πεπεισμένοι ότι έκανα επέμβαση στα μάτια», είχε πει χαριτολογώντας. «Δεν έκανα επέμβαση στα μάτια. Βάζω μακιγιάζ».

Εξήγησε επίσης ότι το πρόσωπό της άλλαξε με τα χρόνια, γιατί έγινε γνωστή στα 19. «Μεγάλωσα. Έχασα τα παιδικά κιλά από το πρόσωπό μου και άλλαξε επειδή μεγαλώνω», είπε.

Και η μύτη;

Την ίδια απάντηση έδωσε και για τη ρινοπλαστική. «Όλοι νόμιζαν ότι έκανα επέμβαση στη μύτη. Έχω την ίδια ακριβώς μύτη. Τα μάγουλά μου μίκρυναν», είπε, με την ειρωνεία που τη χαρακτηρίζει.

Ποια επέμβαση έχει παραδεχτεί;

Η ηθοποιός δεν κρύβει όσα έχει κάνει. Πρόσφατα, στην εκπομπή «Watch What Happens Live», αποκάλυψε ότι έχει κάνει επέμβαση με εμφυτεύματα στήθους, και η συζήτηση για την εμφάνισή της άναψε ξανά.

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