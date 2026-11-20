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Την αισθητική επέμβαση πραγματοποίησε ο πλαστικός χειρουργός Στίβεν Τάιτελμπαουμ, με την ηθοποιό να δηλώνει πως επιθυμούσε να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή της ως μητέρα.

Η Λόρενς είχε αναφερθεί στο παρελθόν στις σωματικές αλλαγές που βίωσε μετά τη γέννηση των δύο παιδιών της από τον γάμο της με τον Κουκ Μαρόνι.

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Η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε ότι τα νέα εμφυτεύματα στήθους της είναι πλήρους μεγέθους C ενώ αποκάλυψε και τον χειρουργό που ήταν υπεύθυνος για την αισθητική της επέμβαση.

Η 36χρονη ηθοποιός έκανε την αποκάλυψη κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο ‘Watch What Happens Live with Andy Cohen’ την Πέμπτη (19.11.26), μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της από τα ‘Hunger Games’, Τζος Χάτσερσον.

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Η συζήτηση ξεκίνησε όταν ο οικοδεσπότης Άντι Κοέν ρώτησε την Τζένιφερ για ένα παράξενο περιστατικό με τη νέα προσθήκη στην σειρά ‘Real Housewives of New York City’, την Χέιλι Γκλάσμαν, που φέρεται να έσπασε τη μύτη της πάνω στο στήθος μιας άλλης γυναίκας κατά τη διάρκεια μιας καβγάδας.

Η Τζένιφερ απάντησε: «Ναι, και εγώ έχω εμφυτεύματα.»

Όταν ο Άντι φάνηκε έκπληκτος, η Λόρενς πρόσθεσε: «Ναι, είναι καινούργια, πραγματικά.»

Η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ αποκάλυψε στη συνέχεια ότι ο Δρ Στίβεν Τάιτελμπαουμ, πλαστικός χειρουργός που δραστηριοποιείται στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, είχε πραγματοποιήσει την επέμβαση.

Ο Άντι ρώτησε αν τα εμφυτεύματα της ήταν μέγεθος B, με την Τζένιφερ να διευκρινίζει: «Όχι, είναι πλήρες C. Νομίζω; Είναι το ίδιο μέγεθος που είχαν.»

Oh Jennifer Lawrence is proud of her new acquisition 😅❤️ https://t.co/c1EvnS3amq Advertisement November 20, 2026

Ο παρουσιάστης της έδωσε συγχαρητήρια για τα αποτελέσματά της, ενώ η Τζένιφερ αστειευόμενη ισχυρίστηκε ότι είχε σπάσει μόνη της δύο μύτες.

Η ηθοποιός από το ‘Silver Linings Playbook’ είχε μιλήσει προηγουμένως για το γεγονός ότι έκανε επέμβαση στο στήθος μετά τη γέννηση δύο παιδιών με τον σύζυγό της, τον έμπορο τέχνης Κουκ Μαρόνι.

Μιλώντας στο The Cut τον Οκτώβριο, η Τζένιφερ παραδέχτηκε ότι ήθελε να νιώθει αυτοπεποίθηση για την εμφάνισή της ως μητέρα.

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Είπε: «Θέλω να είμαι μια σέξι μαμά».



Η ηθοποιός άνοιξε επίσης την καρδιά της για τις σωματικές αλλαγές που είχε μετά τον τοκετό κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο The New Yorker το 2025.

Η Τζένιφερ εξήγησε ότι το σώμα της αλλάζει μετά τις γεννήσεις των δύο γιων της.

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Τώρα ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο στην επερχόμενη ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε ‘What Happens at Night’.