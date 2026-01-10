Δημόσιες αντιδράσεις στα social media προκάλεσαν οι δηλώσεις της Τζένιφερ Λόρενς σχετικά με την απόφασή της να απομακρύνει τον σκύλο της από το σπίτι, μετά από περιστατικό όπου, όπως η ίδια ανέφερε, δάγκωσε τον μικρό της γιο. Η 35χρονη ηθοποιός έκανε τη συγκεκριμένη αναφορά σε συζήτηση με το κοινό (Q&A) κατά την προβολή της ταινίας «Die My Love» στη Νέα Υόρκη, την Τετάρτη.

Στο αποσπασματικό υλικό που κυκλοφόρησε, η Λόρενς ρωτήθηκε αν προτιμά τους σκύλους ή τις γάτες και περιέγραψε το περιστατικό. «Ένα από αυτά δάγκωσε τον γιο μου και αυτό με έκανε να θέλω να εξαφανίσω κάθε σκύλο που υπάρχει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πλέον ο σκύλος ζει με τους γονείς της και είναι ασφαλής.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη σκυλίτσα της, ένα τσιουάουα με το όνομα Princess Pippi Longstocking: «Δεν της άρεσε η Νέα Υόρκη. Έμενα στην 1η Λεωφόρο και 67η μόνο για να είμαι κοντά στο πάρκο για εκείνη. Αφού απέκτησα παιδί, οι σκύλοι έγιναν τρομακτικοί». Στη συνέχεια εξήγησε: «Όταν ο γιος μου πάει προς το μέρος της, νιώθω σαν να μην αναγνωρίζω πια τους σκύλους. Τους βλέπω απλώς ως απειλή».

Μετά τη δημοσιοποίηση του αποσπάσματος, αρκετοί σχολιαστές αντέδρασαν επικριτικά στο ύφος και τη διατύπωση της ηθοποιού, υποστηρίζοντας ότι η σωστή προσέγγιση θα ήταν η εκπαίδευση των σκύλων και η ασφαλής συνύπαρξη με τα παιδιά. Άλλοι χαρακτήρισαν τις δηλώσεις της υπερβολικές, ενώ υπήρξαν και σχόλια που σημείωσαν πως η απόφαση είναι κατανοητή όταν προκύπτει ζήτημα ασφάλειας για ένα παιδί.

Παράλληλα, πολλοί τόνισαν ότι δεν πρόκειται για εγκατάλειψη, καθώς –σύμφωνα με τη Λόρενς– ο σκύλος μεταφέρθηκε στους γονείς της και παραμένει σε οικογενειακό περιβάλλον. Σχόλια υπενθύμισαν επίσης ότι σε περιπτώσεις δαγκώματος, το σημαντικό είναι να αξιολογείται η συμπεριφορά του ζώου και να διασφαλίζεται η προστασία όλων των μελών της οικογένειας, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν μικρά παιδιά.

Με πληροφορίες από TMZ