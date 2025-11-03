Ο υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών Σον Ντάφι δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα κλείσει το σύστημα εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ αν εκτιμήσει πως η συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας ομοσπονδιακών υπηρεσιών (shutdown) καθιστά μη ασφαλή τα ταξίδια.

«Αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι ασφαλές… θα κλείσουμε όλο τον εναέριο χώρο. Δεν θα αφήσουμε τους ανθρώπους να ταξιδέψουν. Δεν είμαστε εκεί αυτή τη στιγμή. Πρόκειται απλώς για σημαντικές καθυστερήσεις», δήλωσε ο Ντάφι στο δίκτυο CNBC, προσθέτοντας πως «υπάρχει οπωσδήποτε μεγαλύτερος κίνδυνος» όσο συνεχίζεται το shutdown.

Ο Σκοτ Kέρμπι, Διευθύνων Σύμβουλος της United (UAL.O), δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας επηρεάζει τις κρατήσεις πτήσεων και ότι οι αεροπορικές εταιρείες ανησυχούν για την επικείμενη έναρξη της περιόδου των διακοπών.



Η διακοπή λειτουργίας έχει αναγκάσει 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 50.000 υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών να εργαστούν χωρίς αμοιβή και έχει προκαλέσει αναστάτωση σε δεκάδες χιλιάδες πτήσεις.



Ο Ντάφι δήλωσε επίσης ότι δεν έχει καμία πρόθεση να απολύσει τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που έχουν δηλώσει ασθένεια, λέγοντας ότι «προσπαθούν να βγάλουν το ψωμί των οικογενειών τους. Ζητώ από όλους τους να έρθουν στη δουλειά».



Ο αυξανόμενος αριθμός απουσιών ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια του 34ήμερου κλεισίματος της κυβέρνησης έχει οδηγήσει σε δραματικές καθυστερήσεις στα αεροδρόμια των ΗΠΑ. Οι απουσίες των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών έχουν οδηγήσει σε πολύ μεγάλες ουρές στα αεροδρόμια του Σαν Ντιέγκο και του Χιούστον τις τελευταίες ημέρες. Το αεροδρόμιο Χιούστον Μπους είχε ουρές αναμονής για έλεγχο ασφαλείας που ξεπερνούσαν τις τρεις ώρες την Κυριακή.

Την Παρασκευή, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι σχεδόν τα μισά από τα 30 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια των ΗΠΑ αντιμετώπισαν έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν περισσότερες από 6.200 πτήσεις και να ακυρωθούν 500, σύμφωνα με την FlightAware, μια ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων.



Στη Νέα Υόρκη, την Παρασκευή, το 80% των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας απουσίαζαν, σύμφωνα με την υπηρεσία. Ο Ντάφι δήλωσε ότι το 65% των καθυστερήσεων την Παρασκευή προκλήθηκαν από την απουσία των ελεγκτών.



Το Σάββατο υπήρξαν 4.600 καθυστερήσεις και 173 ακυρώσεις πτήσεων, ενώ την Κυριακή 5.800 καθυστερήσεις και 244 ακυρώσεις πτήσεων. Τη Δευτέρα, στις 9 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), υπήρξαν 750 καθυστερήσεις πτήσεων και 54 ακυρώσεις.