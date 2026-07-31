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Κατά την προσέγγιση των Αρχών, οι επιβαίνοντες πέταξαν στη θάλασσα δεσμίδες με χαρτονομίσματα, οι οποίες στη συνέχεια ξεβράστηκαν στην ακτή.

Οι λουόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο συνέλεξαν μέρος των χρημάτων, αναγκάζοντας την αστυνομία και τους καραμπινιέρους να αποκλείσουν την περιοχή.

Οι ιταλικές Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση περίπου 700.000 ευρώ, ενώ το ταχύπλοο οδηγήθηκε στο λιμάνι για περαιτέρω έρευνες.

Τρεις ενήλικες συνελήφθησαν για το περιστατικό, ενώ στο σκάφος εντοπίστηκε και ένας ανήλικος που δεν σχετίζεται συγγενικά με τους συλληφθέντες.

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Μια απίστευτη υπόθεση εκτυλίχθηκε στην παραλία Marina di Ragusa της Σικελίας, όπου ένα ταχύπλοο, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά και δεκάδες λουόμενοι βρέθηκαν στο επίκεντρο ενός πρωτοφανούς περιστατικού, όταν δεσμίδες με χαρτονομίσματα κατέληξαν στη θάλασσα και στη συνέχεια ξεβράστηκαν στην ακτή.

Σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές, όλα ξεκίνησαν όταν ένα μικρό ταχύπλοο έμεινε από καύσιμα σε μικρή απόσταση από το λιμάνι της Marina di Ragusa. Στο σκάφος επέβαιναν τέσσερα άτομα. Οι δύο αποβιβάστηκαν για να προμηθευτούν βενζίνη, ενώ ένας άνδρας και ένας ανήλικος παρέμειναν πάνω στο σκάφος.

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Καθώς το ταχύπλοο παρασυρόταν από τα ρεύματα προς την ακτή, λουόμενοι που παρακολουθούσαν το περιστατικό ειδοποίησαν την ακτοφυλακή, θεωρώντας πως το σκάφος κινδύνευε.

Έριξαν τις δεσμίδες στη θάλασσα

Όταν το περιπολικό της ακτοφυλακής πλησίασε για να προσφέρει βοήθεια, οι δύο επιβαίνοντες που βρίσκονταν ακόμη στο ταχύπλοο άρχισαν να πετούν στη θάλασσα δεκάδες δεσμίδες με χαρτονομίσματα.

Τα θαλάσσια ρεύματα παρέσυραν τα πακέτα μέχρι την παραλία, όπου οι λουόμενοι έσπευσαν να τα μαζέψουν. Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, καραμπινιέροι και στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας, οι οποίοι απέκλεισαν την περιοχή, περισυνέλεξαν τα χρήματα και εντόπισαν άτομα που είχαν ήδη πάρει στην κατοχή τους μέρος των χαρτονομισμάτων.

🔵#Ragusa Denunciati a piede libero 3 uomini maltesi che si sono disfatti di quasi 700 mila euro, gettandoli in mare, davanti alla spiaggia di Casuzze. Rimasti senza benzina, alla vista della Guardia costiera, hanno gettato in mare i soldi. La barca è stata sequestrata. pic.twitter.com/Gya1GmmZIW — Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 30, 2026

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τα χρήματα ήταν χωρισμένα σε δεσμίδες και περιλάμβαναν χαρτονομίσματα αξίας από 5 έως 100 ευρώ.

Σχεδόν 700.000 ευρώ στα χέρια των Αρχών

Οι ιταλικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν κατασχέσει σχεδόν 700.000 ευρώ, χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπάρχει ακόμη μέρος του ποσού που δεν έχει εντοπιστεί.

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Το ταχύπλοο οδηγήθηκε στο λιμάνι της Marina di Ragusa, όπου κατασχέθηκε και τέθηκε στο μικροσκόπιο των ερευνητών.

€700k thrown into sea as boat from Malta breaks down off Sicily: Italian media https://t.co/XxV9UsK76f pic.twitter.com/x2h5KFtnCh — Times of Malta (@TheTimesofMalta) July 30, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν τρία άτομα, ενώ στο σκάφος βρισκόταν και ένας ανήλικος, ο οποίος, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχει συγγενική σχέση με τους συλληφθέντες.

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€700,000 thrown into sea as boat arriving from Malta breaks down off Sicily https://t.co/Dp0dm2TQ7A pic.twitter.com/N9jpb8pDPV — Times of Malta (@TheTimesofMalta) July 30, 2026

Η επαρχία της Ραγκούζα, δημοφιλής τουριστικός προορισμός στη νοτιοανατολική Σικελία, βρίσκεται κοντά τόσο στις ακτές της Βόρειας Αφρικής όσο και στη Μάλτα. Κατά καιρούς έχει απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ των οποίων δίκτυα που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος, χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, ακίνητα και παράνομο στοιχηματισμό.

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