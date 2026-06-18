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Σκηνές τρόμου σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης (18/6) στη Σιλιφκέ της Μερσίνης στην Τουρκία. Όλα ξεκίνησαν όταν ένας άνδρας, ο Ενές Καν Οζάτα, επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στον οδηγό ενός εν κινήσει μίνι λεωφορείου.

Το χρονικό της επίθεσης

Ο οδηγός, Φουρκάν Γκοκ, κατάφερε με ψυχραιμία να ακινητοποιήσει το όχημα και να ανοίξει τις πόρτες, επιτρέποντας στους 12 έντρομους επιβάτες να απομακρυνθούν με ασφάλεια. Ο δράστης, ωστόσο, πήρε τον έλεγχο του οχήματος, προκάλεσε συγκρούσεις με άλλα οχήματα και τελικά κατέληξε πάνω σε δέντρα, αφού πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

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🔴Şoförünü Darbedip, Gasbettiği Minibüsle Kaza Yapan Hayatını Kaybetti



Mersin’in Silifke ilçesinde şüpheli Enes Can Özata, içinde yolcuların bulunduğu minibüste tartıştığı şoförü darbettikten sonra direksiyona geçip araçla kaçtı.



Bir süre ilerledikten sonra direksiyon… pic.twitter.com/WRaswOfr9a — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) June 18, 2026

Στο σημείο έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της αστυνομίας και ομάδες ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες διαπίστωσαν τον θάνατο του δράστη. Μόνο μία γυναίκα από τους επιβάτες τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι στην προσπάθειά της να αποβιβαστεί από το λεωφορείο.