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Στην Άγκυρα, ένα φορτηγάκι που είχε μείνει χωρίς χειρόφρενο άρχισε να κυλά ανεξέλεγκτα, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο ατυχήματος στον δρόμο. Τη στιγμή εκείνη, ένας φούρναρης που βρισκόταν κοντά αντιλήφθηκε την επικίνδυνη κατάσταση και αντέδρασε αστραπιαία.

Με γρήγορα αντανακλαστικά, έτρεξε προς το όχημα και κατάφερε να το σταματήσει λίγα δευτερόλεπτα πριν προκληθεί σύγκρουση ή τραυματισμός.

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U Ankari je slučajni prolaznik uskočio na vozačko sjedište i zaustavio kamion koji je klizio nizbrdo zbog spuštene ručne kočnice ⤵️ pic.twitter.com/tN3Q1X6WKv — Anadolu BHSC (@aa_balkans) June 19, 2026

Το περιστατικό αναδεικνύει πόσο καθοριστική μπορεί να είναι η ανθρώπινη αντίδραση σε απρόβλεπτες καταστάσεις, αποτρέποντας πιθανή τραγωδία.